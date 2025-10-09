https://ria.ru/20251009/putin-2047214819.html
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин
Торговый оборот России и Таджикистана растет, эту динамику необходимо сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.
Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Торговый оборот России и Таджикистана растет, эту динамику необходимо сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин
