Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/putin-2047214819.html
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин
Торговый оборот России и Таджикистана растет, эту динамику необходимо сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:02:00+03:00
2025-10-09T10:02:00+03:00
владимир путин
таджикистан
россия
эмомали рахмон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047214401_0:270:3058:1990_1920x0_80_0_0_3cf56acb694da0bb29f98f505d620bcc.jpg
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
Встреча Владимира Путина с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном
2025-10-09T10:02
true
PT0M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047214401_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_8c37106c86f3524e6e5903a6d78b77f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, таджикистан, россия, эмомали рахмон, в мире, видео
Владимир Путин, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон, В мире
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Торговый оборот России и Таджикистана растет, эту динамику необходимо сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-10-09T10:02
true
PT0M16S
Товарооборот России и Таджикистана растет, заявил Путин

Путин: товарооборот РФ и Таджикистана растет, эту динамику нужно сохранить

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи во Дворце Нации в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Торговый оборот России и Таджикистана растет, эту динамику необходимо сохранить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Торгово-экономические связи развиваются хорошими темпами. В прошлом году свыше 7% был рост нашего торгового оборота, а за первые месяцы текущего года - 17 с лишним процентов. Это хорошая динамика, мы безусловно должны её сохранить", - сказал Путин в ходе двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
 
Владимир ПутинТаджикистанРоссияЭмомали РахмонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала