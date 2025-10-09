https://ria.ru/20251009/putin-2047211784.html
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками - РИА Новости, 09.10.2025
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками
Россия и Таджикистан являются надежными союзниками, Москва этим дорожит, заявил президент РФ Владимир Путин.
2025-10-09T09:49:00+03:00
2025-10-09T09:49:00+03:00
2025-10-09T10:31:00+03:00
"Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит". Путин на встрече с Рахмоном
"Мы надежные союзники, и Россия этим очень дорожит". Путин на встрече с Рахмоном
Путин назвал Россию и Таджикистан надежными союзниками
Путин: РФ и Таджикистан являются надежными союзниками, Москва этим дорожит