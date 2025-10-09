https://ria.ru/20251009/putin-2047211152.html
Россия и Таджикистан работают в области обороны, заявил Путин
Россия и Таджикистан в области обороны и безопасности проводят постоянную работу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:48:00+03:00
2025-10-09T09:48:00+03:00
2025-10-09T09:58:00+03:00
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
в мире
россия
таджикистан
