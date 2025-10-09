Рейтинг@Mail.ru
Россия и Таджикистан работают в области обороны, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 09.10.2025 (обновлено: 09:58 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin-2047211152.html
Россия и Таджикистан работают в области обороны, заявил Путин
Россия и Таджикистан работают в области обороны, заявил Путин - РИА Новости, 09.10.2025
Россия и Таджикистан работают в области обороны, заявил Путин
Россия и Таджикистан в области обороны и безопасности проводят постоянную работу, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:48:00+03:00
2025-10-09T09:58:00+03:00
россия
таджикистан
владимир путин
эмомали рахмон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047211360_0:302:3104:2048_1920x0_80_0_0_2d99f103ca837718b07d03b56358b09f.jpg
https://ria.ru/20251009/rakhmon-2047212716.html
россия
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047211360_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_6fb14e7c319bc8321431c66b09eb2f62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Россия, Таджикистан, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Россия и Таджикистан работают в области обороны, заявил Путин

Путин: Россия и Таджикистан работают в области обороны и безопасности

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Дворце Нации в Душанбе
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Дворце Нации в Душанбе - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Дворце Нации в Душанбе
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Россия и Таджикистан в области обороны и безопасности проводят постоянную работу, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В области безопасности, обороны мы проводим постоянную работу, имея ввиду и ту непростую ситуацию, которая складывается в регионе", - сказал Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Россия и Таджикистан развивают экономические связи, заявил Рахмон
Вчера, 09:52
 
РоссияТаджикистанВладимир ПутинЭмомали РахмонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала