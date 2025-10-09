Путин прибыл на встречу c Рахмоном

В завершение церемонии Путин и Рахмон поднялись по парадной лестнице Дворца Нации и с ее средней площадки наблюдали за торжественным маршем почетного караула. После этого состоялось совместное фотографирование.

Переговоры проходили сперва в формате тет-а-тет, а затем к главам государств присоединились делегации. Центральной темой были двусторонние отношения и торгово-экономические связи. По итогам переговоров планируется подписать 15 совместных документов в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования и здравоохранения, а также совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.