Путин прибыл на встречу c Рахмоном

ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал ко Дворцу Нации в Душанбе на встречу с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
Затем они поднялись на подиум и выслушали рапорт начальника роты почетного караула, а также государственные гимны России и Таджикистана. После этого президенты поприветствовали государственный флаг Таджикистана, развевающийся на флагштоке, который считается одним из самых высоких в мире — 165 метров, а затем совершили обход роты почетного караула. При этом Путин обратился к военнослужащим с возгласом "Салом!"
Следом состоялось традиционное представление делегаций обеих стран. Вместе с президентом в Таджикистан приехала солидная делегация — в ее составе более 20 человек. Среди них — вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, глава Росгвардии Виктор Золотов и многие другие.
В завершение церемонии Путин и Рахмон поднялись по парадной лестнице Дворца Нации и с ее средней площадки наблюдали за торжественным маршем почетного караула. После этого состоялось совместное фотографирование.
Переговоры проходили сперва в формате тет-а-тет, а затем к главам государств присоединились делегации. Центральной темой были двусторонние отношения и торгово-экономические связи. По итогам переговоров планируется подписать 15 совместных документов в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования и здравоохранения, а также совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.
Дворец Нации — основная рабочая резиденция президента Таджикистана. Расположена в в центре Душанбе, рядом с парком Рудаки и зданиями МИД и правительства. Раньше на этом месте располагались части 201-й российской мотострелковой дивизии. Общая площадь комплекса составляет девять гектаров, его строили с 2002 по 2008 год, а внутренние отделочные работы и благоустройство территории завершились к началу 2012-го.
Президент России находится в Таджикистане с официальным визитом, который продлится до 10 октября. Он примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и заседании Совета глав государств СНГ.