Рейтинг@Mail.ru
Путин прибыл на встречу c Рахмоном - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 09.10.2025 (обновлено: 12:18 09.10.2025)
https://ria.ru/20251009/putin-2047207213.html
Путин прибыл на встречу c Рахмоном
Путин прибыл на встречу c Рахмоном - РИА Новости, 09.10.2025
Путин прибыл на встречу c Рахмоном
Президент России Владимир Путин приехал ко Дворцу Нации в Душанбе на встречу с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T09:29:00+03:00
2025-10-09T12:18:00+03:00
россия
таджикистан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047208934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_67f76c1feef75e127214fd2412f67a43.jpg
https://ria.ru/20251009/vstrecha-2047203614.html
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015582910.html
россия
таджикистан
душанбе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на лимузине Aurus перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе
Путин на лимузине Aurus прибыл на площадь перед главным входом во Дворец Нации в Душанбе, где пройдет церемония официальной встречи российского лидера c Рахмоном
2025-10-09T09:29
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047208934_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2acb49725c862d50655d0f0dea8bf1cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, в мире
Россия, Таджикистан, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, В мире
Путин прибыл на встречу c Рахмоном

Путин официально начал программу визита в Таджикистан. Главное

Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал ко Дворцу Нации в Душанбе на встречу с таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.
Путин прибыл на площадь перед главным входом во дворец на "Аурусе". Рахмон тепло приветствовал его.
Владимир Путин и Алиев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
Вчера, 09:06
Затем они поднялись на подиум и выслушали рапорт начальника роты почетного караула, а также государственные гимны России и Таджикистана. После этого президенты поприветствовали государственный флаг Таджикистана, развевающийся на флагштоке, который считается одним из самых высоких в мире — 165 метров, а затем совершили обход роты почетного караула. При этом Путин обратился к военнослужащим с возгласом "Салом!"
Следом состоялось традиционное представление делегаций обеих стран. Вместе с президентом в Таджикистан приехала солидная делегация — в ее составе более 20 человек. Среди них — вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр финансов Антон Силуанов, глава Росгвардии Виктор Золотов и многие другие.
В завершение церемонии Путин и Рахмон поднялись по парадной лестнице Дворца Нации и с ее средней площадки наблюдали за торжественным маршем почетного караула. После этого состоялось совместное фотографирование.
Переговоры проходили сперва в формате тет-а-тет, а затем к главам государств присоединились делегации. Центральной темой были двусторонние отношения и торгово-экономические связи. По итогам переговоров планируется подписать 15 совместных документов в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования и здравоохранения, а также совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.
Дворец Нации — основная рабочая резиденция президента Таджикистана. Расположена в в центре Душанбе, рядом с парком Рудаки и зданиями МИД и правительства. Раньше на этом месте располагались части 201-й российской мотострелковой дивизии. Общая площадь комплекса составляет девять гектаров, его строили с 2002 по 2008 год, а внутренние отделочные работы и благоустройство территории завершились к началу 2012-го.
Президент России находится в Таджикистане с официальным визитом, который продлится до 10 октября. Он примет участие во втором саммите Центральная Азия — Россия и заседании Совета глав государств СНГ.
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Таджикистана
9 мая, 07:45
 
РоссияТаджикистанДушанбеВладимир ПутинЭмомали РахмонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала