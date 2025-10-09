Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил объем российских инвестиций в странах Центральной Азии - РИА Новости, 09.10.2025
16:52 09.10.2025 (обновлено: 17:00 09.10.2025)
Путин оценил объем российских инвестиций в странах Центральной Азии
Президент РФ Владимир Путин назвал недостаточным совокупный объем российских инвестиций в странах Центральной Азии.
2025
Путин оценил объем российских инвестиций в странах Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал недостаточным совокупный объем российских инвестиций в странах Центральной Азии.
"Совокупный объем российских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов. Тоже, мне думается, маловато", - сказал глава государства на саммите "Россия – Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
