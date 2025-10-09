https://ria.ru/20251009/putin--2047326398.html
Путин оценил объем российских инвестиций в странах Центральной Азии
Путин оценил объем российских инвестиций в странах Центральной Азии
Президент РФ Владимир Путин назвал недостаточным совокупный объем российских инвестиций в странах Центральной Азии. РИА Новости, 09.10.2025
