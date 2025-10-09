Путин поблагодарил Рахмона за поддержку русского языка

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Таджикистана Эмомали Рахмона за поддержку русского языка в Таджикистане.
"Как известно, в Таджикистане русский язык имеет конституционный статус языка межнационального общения. Мы знаем, какое внимание уделяет этому президент Республики (Эмомали Рахмон - ред.) и выражаем самые искренние слова благодарности", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам российско-таджикистанских переговоров.
Он отметил, что в пяти школах в Душанбе и других городах Таджикистана по российским образовательным программам и стандартам обучения учатся порядка 5,7 тысяч учеников. В рамках инициативы "Российский учитель за рубежом" в прошлом году в Таджикистан для преподавания было направлено более 100 педагогов из России.
При этом в российских вузах, их филиалах в Республике, а также в российско-таджикском славянском университете обучаются порядка 35 тысяч студентов. Для нужд Республики выделена одна из самых крупных среди стран СНГ квот в одну тысячу государственных стипендий России, уточнил президент. Кроме того, при поддержке России в Душанбе идет строительство международного образовательного центра для одаренных детей и нового здания государственного русского драмтеатра имени Владимира Маяковского.