https://ria.ru/20251009/putin--2047236345.html
Путин оценил отношения России и Таджикистана
Путин оценил отношения России и Таджикистана - РИА Новости, 09.10.2025
Путин оценил отношения России и Таджикистана
Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Таджикистана дружественными и союзническими. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T11:47:00+03:00
2025-10-09T11:47:00+03:00
2025-10-09T11:54:00+03:00
таджикистан
россия
в мире
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_5398bfecbb96ca55bf0f16b36bd5d2e4.jpg
https://ria.ru/20251009/putin--2047236732.html
таджикистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047230727_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_31729ad516ce8248ea586c9607a313bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, россия, в мире, владимир путин
Таджикистан, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин оценил отношения России и Таджикистана
Путин оценил отношения России и Таджикистана. Главное