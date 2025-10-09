https://ria.ru/20251009/putin--2047215843.html

Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре

2025-10-09

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Таджикистана Эмомали Рахмона за бережное отношение к русскому языку в республике.

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Таджикистана Эмомали Рахмона за бережное отношение к русскому языку в республике. "Особенно хочу поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ: пять школ, по-моему, открыли. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне", - сказал Путин на встрече с Рахмоном. Президент России подчеркнул, что студенты из Таджикистана учатся в российских вузах.

