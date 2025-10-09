https://ria.ru/20251009/putin--2047215843.html
Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре
Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре - РИА Новости, 09.10.2025
Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре
Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Таджикистана Эмомали Рахмона за бережное отношение к русскому языку в республике. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:05:00+03:00
2025-10-09T10:05:00+03:00
2025-10-09T10:05:00+03:00
владимир путин
эмомали рахмон
россия
таджикистан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047212577_0:0:3226:1814_1920x0_80_0_0_b56f9c0677c7fdd5617ad71d9770d2d0.jpg
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Таджикистана Эмомали Рахмона за бережное отношение к русскому языку в республике. "Особенно хочу поблагодарить за такое внимательное отношение к русской культуре, к русскому языку. Мы с вами открыли несколько школ: пять школ, по-моему, открыли. Все это работает, функционирует на самом хорошем уровне", - сказал Путин на встрече с Рахмоном. Президент России подчеркнул, что студенты из Таджикистана учатся в российских вузах.
https://ria.ru/20251009/rakhmon-2047212716.html
россия
таджикистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047212577_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f74f86de1e4942474f568f774ebf2648.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, эмомали рахмон, россия, таджикистан, в мире
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан, В мире
Путин поблагодарил Рахмона за внимательное отношение к русской культуре
Путин поблагодарил Рахмона за бережное отношение к русскому языку в Таджикистане