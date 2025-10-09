https://ria.ru/20251009/proekty-2047324255.html
Путин предложил объединить евразийские логистические проекты
Президент РФ Владимир Путин предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть. РИА Новости, 09.10.2025
владимир путин
россия
таджикистан
душанбе
в мире
владимир путин, россия, таджикистан, душанбе, в мире
Путин предложил объединить евразийские логистические проекты в единую сеть