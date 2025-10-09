https://ria.ru/20251009/premiya-2047290450.html
Создатели "Золотого Граммофона" удивили новым дизайном знаменитой статуэтки
Накануне 30-летия "Золотого Граммофона" и "Русского Радио" создатели премии изменили дизайн награды, сообщает пресс-служба станции. РИА Новости, 09.10.2025
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Накануне 30-летия "Золотого Граммофона" и "Русского Радио" создатели премии изменили дизайн награды, сообщает пресс-служба станции.
В этом году лауреатов ждут "граммофоны", созданные известным ювелирным брендом. Они выполнены из особого сплава, покрыты золотом 999 пробы, а каждая статуэтка дополнительно украшена 240 кристаллами.
В пресс-службе отмечают, что на создание каждого изделия у мастеров ушло более 100 часов ручной работы. Всего изготовили 35 статуэток.
За 30 лет истории премии дизайн награды менялся несколько раз. Первые 16 лет статуэтку в форме граммофона размещали на малахитовом, а после на высоком стеклянном постаменте.
В 2012 году дизайн стал более футуристичным.
Кому достанутся обновленные "Золотые Граммофоны", будет известно 31 октября.