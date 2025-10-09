СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Привычка президента США Дональда Трампа упоминать Нобелевскую премию мира может снизить его шансы на получение награды, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Трамп утверждает, что не занимается политическими интригами ради премии, о которой он публично упоминал каждые несколько недель с тех пор, как вернулся в Овальный кабинет. Эта привычка - может снизить его шансы", - говорится в публикации.
По данным источников издания, Трамп, стремясь повысить шансы на получение Нобелевской премии мира, звонил бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на мировую премию. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.