Рейтинг@Mail.ru
СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/premiya-2047287227.html
СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира
СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 09.10.2025
СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира
Привычка президента США Дональда Трампа упоминать Нобелевскую премию мира может снизить его шансы на получение награды, пишет газета Washington Post со ссылкой... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:50:00+03:00
2025-10-09T14:50:00+03:00
в мире
сша
восточный тимор
украина
дональд трамп
йенс столтенберг
жозе рамуш-орта
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047235581.html
сша
восточный тимор
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, восточный тимор, украина, дональд трамп, йенс столтенберг, жозе рамуш-орта, нато, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Восточный Тимор, Украина, Дональд Трамп, Йенс Столтенберг, Жозе Рамуш-Орта, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта
СМИ рассказали, что может помешать Трампу получить Нобелевскую премию мира

WP: упоминание Трампом Нобелевской премии может снизить его шансы на награду

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Привычка президента США Дональда Трампа упоминать Нобелевскую премию мира может снизить его шансы на получение награды, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Трамп утверждает, что не занимается политическими интригами ради премии, о которой он публично упоминал каждые несколько недель с тех пор, как вернулся в Овальный кабинет. Эта привычка - может снизить его шансы", - говорится в публикации.
По данным источников издания, Трамп, стремясь повысить шансы на получение Нобелевской премии мира, звонил бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.
В феврале Трамп заявил, что заслуживает Нобелевскую премию мира. Ранее южнокорейское издание "Чуган Чосон" сообщало, что зампредседателя парламентского комитета по разведке Республики Корея Пак Сон Вон выдвинул Трампа на мировую премию. До этого президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта заявлял, что готов номинировать Трампа на премию мира в случае достижения его усилиями мирного разрешения кризиса на Украине и конфликта в секторе Газа. О готовности выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию, если тот станет миротворцем, говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко, отмечавший при этом, что данная премия уже "ничего не значит".
Позднее и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Трампом передал текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. О том, что Трамп заслуживает премию, говорил и глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. Кроме того, член палаты представителей Эрл "Бадди" Картер обратился в Нобелевский комитет с официальной просьбой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира за усилия в улаживании ирано-израильского конфликта. Правительство Пакистана также предложило выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию за посредничество в решении конфликта с Индией.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трампа внесли в список кандидатов на Нобелевскую премию мира
Вчера, 11:45
 
В миреСШАВосточный ТиморУкраинаДональд ТрампЙенс СтолтенбергЖозе Рамуш-ОртаНАТООбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала