https://ria.ru/20251009/podzhog-2047218564.html
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге - РИА Новости, 09.10.2025
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге
Двух жителей Ульяновска арестовали за поджог вышки сотовой связи, который они совершили по указанию неизвестного пользователя мессенджера, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:22:00+03:00
2025-10-09T10:22:00+03:00
2025-10-09T10:22:00+03:00
ульяновск
ульяновская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg
https://ria.ru/20251008/muzhchina-2046995795.html
https://ria.ru/20251006/zaderzhannyj-2046578348.html
ульяновск
ульяновская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0ed8b5bbf824c14dd61b54de6b85919f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ульяновск, ульяновская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Ульяновск, Ульяновская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге. Появились детали
САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Двух жителей Ульяновска арестовали за поджог вышки сотовой связи, который они совершили по указанию неизвестного пользователя мессенджера, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Управление ФСБ России
по Ульяновской области
во взаимодействии с УМВД России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей города Ульяновска
, 2005 годов рождения, причастных к совершению террористического акта на объекте связи", - говорится в сообщении УФСБ России по области.
Силовики установили, что жители Ульяновска за денежное вознаграждение, действуя по указанию неизвестного пользователя интернет-мессенджера, изготовили самодельное зажигательное устройство и подожгли термошкаф вышки сотовой связи одного из операторов мобильной связи. Вышка располагалась в микрорайоне Зеленый города Новоульяновска Ульяновской области. Свои противоправные действия фигуранты фиксировали на смартфон, а видео отправляли анонимным кураторам.
"Следственным отделом УФСБ в отношении жителей города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении УФСБ России по региону.
По указанной статье подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.