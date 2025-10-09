Рейтинг@Mail.ru
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге - РИА Новости, 09.10.2025
10:22 09.10.2025
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге
Двух жителей Ульяновска арестовали за поджог вышки сотовой связи, который они совершили по указанию неизвестного пользователя мессенджера, возбуждено уголовное... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T10:22:00+03:00
2025-10-09T10:22:00+03:00
общество
Двух жителей Ульяновска арестовали по подозрению в поджоге

САМАРА, 9 окт - РИА Новости. Двух жителей Ульяновска арестовали за поджог вышки сотовой связи, который они совершили по указанию неизвестного пользователя мессенджера, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Управление ФСБ России по Ульяновской области во взаимодействии с УМВД России по Ульяновской области выявлена и пресечена противоправная деятельность двух жителей города Ульяновска, 2005 годов рождения, причастных к совершению террористического акта на объекте связи", - говорится в сообщении УФСБ России по области.
Силовики установили, что жители Ульяновска за денежное вознаграждение, действуя по указанию неизвестного пользователя интернет-мессенджера, изготовили самодельное зажигательное устройство и подожгли термошкаф вышки сотовой связи одного из операторов мобильной связи. Вышка располагалась в микрорайоне Зеленый города Новоульяновска Ульяновской области. Свои противоправные действия фигуранты фиксировали на смартфон, а видео отправляли анонимным кураторам.
"Следственным отделом УФСБ в отношении жителей города Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении УФСБ России по региону.
По указанной статье подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
