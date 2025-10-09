Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта

ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились по первой фазе плана урегулирования конфликта, об этом сообщили президент США Дональд Трамп и МИД Катара, выступавший посредником в переговорах.

« "Я очень горжусь, сообщая, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу нашего мирного плана", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

ХАМАС в рамках договоренностей согласилось освободить всех заложников, тогда как Израиль — отвести войска к согласованным линиям, добавил президент США

Израильский лидер назвал договоренности "дипломатическим успехом", а также "национальной и моральной победой для Израиля". Он поблагодарил Трампа за его "лидерство, партнерство и непоколебимую приверженность безопасности Израиля" и свободе израильских заложников.

ХАМАС подтвердило договоренности, которые призваны прекратить войну в секторе Газа и обеспечить вывод израильских войск из палестинского полуэксклава. Согласно его заявлению, оставшихся в живых израильских заложников обменяют на почти две тысячи палестинских заключенных.

При этом движение призвало Трампа и страны-гаранты соглашения обязать Израиль выполнить его. В ХАМАС также заверили, что не откажутся от борьбы за права палестинского народа, включая свободу, независимость и самоопределение.

План Трампа

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.

Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг анклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.

Если движение откажется принять план, Нетаньяху пообещал "довести дело до конца".

Решение ХАМАС

Палестинское движение согласилось передать управление сектором Газа. При этом замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.

Движение также заявило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую также войдет и ХАМАС.