В Петербурге избили иностранных студенток

"Девушки сообщили о конфликте с компанией молодых людей, который произошел у них в ресторане быстрого питания на проспекте Испытателей, 27. В ходе возникшей потасовки неизвестные нанесли девушкам телесные повреждения и скрылись", – рассказали в полиции.