16:21 09.10.2025
В Петербурге избили иностранных студенток
В Петербурге избили иностранных студенток
санкт-петербург
приморский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости. Двух иностранных студенток избили в ресторане быстрого питания в Приморском районе Санкт-Петербурга, полиция ищет напавших, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Приморского района обратились 24-летняя и 26-летняя иностранные студентки, которые учатся в одном из городских вузов.
"Девушки сообщили о конфликте с компанией молодых людей, который произошел у них в ресторане быстрого питания на проспекте Испытателей, 27. В ходе возникшей потасовки неизвестные нанесли девушкам телесные повреждения и скрылись", – рассказали в полиции.
Уточняется, что у пострадавших студенток, которым пришлось обратиться за медпомощью, были диагностированы синяки, ссадины и ушибы.
Полиция организовала проверку, напавших ищут правоохранители, добавили в ГУМВД.
