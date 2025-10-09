https://ria.ru/20251009/peterburg-2047318621.html
В Петербурге избили иностранных студенток
В Петербурге избили иностранных студенток
В Петербурге избили иностранных студенток
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт – РИА Новости.
Двух иностранных студенток избили в ресторане быстрого питания в Приморском районе Санкт-Петербурга, полиция ищет напавших, сообщила пресс-служба регионального главка МВД
РФ.
Как отмечается, во вторник в полицию Приморского района
обратились 24-летняя и 26-летняя иностранные студентки, которые учатся в одном из городских вузов.
"Девушки сообщили о конфликте с компанией молодых людей, который произошел у них в ресторане быстрого питания на проспекте Испытателей, 27. В ходе возникшей потасовки неизвестные нанесли девушкам телесные повреждения и скрылись", – рассказали в полиции.
Уточняется, что у пострадавших студенток, которым пришлось обратиться за медпомощью, были диагностированы синяки, ссадины и ушибы.
Полиция организовала проверку, напавших ищут правоохранители, добавили в ГУМВД.