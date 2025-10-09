https://ria.ru/20251009/peregovory-2047232281.html
Путин и Рахмон завершили переговоры в Таджикистане
Путин и Рахмон завершили переговоры в Таджикистане
Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили переговоры в Душанбе, которые прошли в узком и широком составах и продлились два часа,... РИА Новости, 09.10.2025
Сейчас же проходит церемония подписания межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.
Так, например, президенты подписали совместное заявление об углублении сотрудничества между Россией и Таджикистаном.
