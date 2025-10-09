Путин и Рахмон завершили переговоры в Таджикистане

Рейтинг@Mail.ru
11:30 09.10.2025 (обновлено: 11:44 09.10.2025)
таджикистан
душанбе
в мире
владимир путин
эмомали рахмон
таджикистан, душанбе, в мире, владимир путин, эмомали рахмон
Таджикистан, Душанбе, В мире, Владимир Путин, Эмомали Рахмон
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президенты РФ и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон завершили переговоры в Душанбе, которые прошли в узком и широком составах и продлились два часа, передаёт корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
После окончания переговоров президентов состоится церемония подписания совместных документов в различных областях - это соглашения, которые охватывают кооперацию двух стран в сфере торговли, миграции, информационных технологий, транспорта, образования, здравоохранения. Также ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. После Путин и Рахмон выступят с заявлениями для прессы.
Путин и Рахмон обсудили отношения России и Таджикистана
Вчера, 11:35
 
ТаджикистанДушанбеВ миреВладимир ПутинЭмомали Рахмон
 
 
