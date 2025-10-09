В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины

СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Перспектива нового раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле реальна, несмотря на сопротивление ЕС и ряда политиков в США, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Я надеюсь, что эта перспектива достаточно реальна. Не буду сейчас говорить о сроках. Но сопротивление сейчас не только со стороны европейцев, но и внутри США далеко не все разделяют позицию нынешнего президента и его готовность к диалогу с нами. Ситуация не такая простая… я рассчитываю, что этот переговорный процесс будет продолжен", - заявил небольшой группе журналистов Чижов.
Импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан стараниями европейцев, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины нет, и не по вине России.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
