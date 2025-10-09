В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины

СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Перспектива нового раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле реальна, несмотря на сопротивление ЕС и ряда политиков в США, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.