Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:10 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/peregovory-2047193774.html
В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины
В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины - РИА Новости, 09.10.2025
В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины
Перспектива нового раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле реальна, несмотря на сопротивление ЕС и ряда политиков в США, заявил первый... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T07:10:00+03:00
2025-10-09T07:10:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
владимир чижов
дмитрий песков
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/34/1495653429_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_d56bc9849c84d3fdb07df6954a00ec2d.jpg
https://ria.ru/20251007/peskov-2046816620.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149565/34/1495653429_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49eecc8be396eefb6ae274a9baefe906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, владимир чижов, дмитрий песков, владимир путин, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Чижов, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Евросоюз, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили перспективы переговоров России и Украины

Чижов: перспектива переговоров России и Украины в Стамбуле реальна

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВладимир Чижов
Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Владимир Чижов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТАМБУЛ, 9 окт - РИА Новости. Перспектива нового раунда переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле реальна, несмотря на сопротивление ЕС и ряда политиков в США, заявил первый заместитель председателя оборонного комитета Совфеда Владимир Чижов.
"Я надеюсь, что эта перспектива достаточно реальна. Не буду сейчас говорить о сроках. Но сопротивление сейчас не только со стороны европейцев, но и внутри США далеко не все разделяют позицию нынешнего президента и его готовность к диалогу с нами. Ситуация не такая простая… я рассчитываю, что этот переговорный процесс будет продолжен", - заявил небольшой группе журналистов Чижов.
Импульс, который придала украинскому урегулированию встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, оказался в значительной степени исчерпан стараниями европейцев, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что динамики в вопросе возможности возобновления переговоров между делегациями РФ и Украины нет, и не по вине России.
Третий раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 23 июля. Стороны договорились продолжить бессрочные санитарные обмены тяжелоранеными и больными. Также Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политике, гуманитарным и военным вопросам, которые будут работать онлайн. Как отмечал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, украинская сторона после третьего раунда переговоров решила рассмотреть это предложение. Однако в сентябре Москва констатировала паузу в переговорном процессе. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров. Пассивную позицию Украины Песков объяснял возможной попыткой Киева продемонстрировать своим спонсорам в Европе и кураторам, что Украина может воевать. При этом представитель Кремля подчеркивал, что с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Песков заявил о паузе в переговорах России и Украины
7 октября, 13:13
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЧижовДмитрий ПесковВладимир ПутинЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала