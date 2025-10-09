NIS сможет перерабатывать нефть до 1 ноября, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что единственный нефтеперерабатывающий завод российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без новых поставок из-за санкций США сможет перерабатывать нефть до 1 ноября.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций.
Вучич назвал условие отсрочки санкций США против NIS
5 октября, 23:56
"Нефтеперерабатывающий завод при таких условиях, а хорваты, как я и говорил, заявили сразу, что с первого дня прервут поставки нефти, и JANAF его прерывает… Реальная оценка, что НПЗ без дополнительных поставок нефти может работать до 1 ноября. Может ли быть на пять-семь дней больше, надеемся. После этого исключительно тяжело", - сказал Вучич в четверг в обращении к гражданам.
JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Вулин назвал цель санкций США против NIS
5 октября, 13:53