NIS сможет перерабатывать нефть до 1 ноября, заявил Вучич - РИА Новости, 09.10.2025
15:43 09.10.2025
NIS сможет перерабатывать нефть до 1 ноября, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что единственный нефтеперерабатывающий завод российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без новых поставок...
экономика
сербия
сша
хорватия
александр вучич
владимир путин
нефтяная индустрия сербии
газпром
сербия
сша
хорватия
экономика, сербия, сша, хорватия, александр вучич, владимир путин, нефтяная индустрия сербии, газпром
NIS сможет перерабатывать нефть до 1 ноября, заявил Вучич

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что единственный нефтеперерабатывающий завод российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) без новых поставок из-за санкций США сможет перерабатывать нефть до 1 ноября.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Вучич назвал условие отсрочки санкций США против NIS
5 октября, 23:56
"Нефтеперерабатывающий завод при таких условиях, а хорваты, как я и говорил, заявили сразу, что с первого дня прервут поставки нефти, и JANAF его прерывает… Реальная оценка, что НПЗ без дополнительных поставок нефти может работать до 1 ноября. Может ли быть на пять-семь дней больше, надеемся. После этого исключительно тяжело", - сказал Вучич в четверг в обращении к гражданам.
JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 05.10.2025
Вулин назвал цель санкций США против NIS
5 октября, 13:53
 
