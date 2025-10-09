В Ставрополе ученые обсуждают проблемы глобального потепления

МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные ученые и специалисты в области наук о Земле обсуждают вопросы физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды на международной научной конференции, которая проходит в Северо-Кавказском федеральном университете ( Ведущие российские и зарубежные ученые и специалисты в области наук о Земле обсуждают вопросы физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды на международной научной конференции, которая проходит в Северо-Кавказском федеральном университете ( СКФУ ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Сегодня во всем мире происходит довольно быстрое и значительное изменение климата. Оно проявляется не только в глобальном потеплении, но и в заметных изменениях других атмосферных и климатических характеристик.

Около 100 ученых из вузов и научных организаций России, Германии, Абхазии и Узбекистана собрались обсудить вопросы изменения и изучения климата на V Международной научной конференции "Проблемы физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды" в СКФУ.

© Фото предоставлено пресс-службой СКФУ/Илья Хачатурян Конференция в зале ученого совета СКФУ © Фото предоставлено пресс-службой СКФУ/Илья Хачатурян Конференция в зале ученого совета СКФУ

Особенность конференции этого года – ориентация на молодежь, отметил заведующий базовой кафедрой анализа геофизической информации и метеорологических прогнозов Физико-технического факультета СКФУ Роберт Закинян.

"К нашим мероприятиям смогли подключиться онлайн свыше тысячи молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников. Они получили возможность послушать доклады специалистов об актуальных проблемах исследований атмосферы и присоединиться к дискуссии о глобальном потеплении, о возможности решить эту проблему и адаптироваться к существующим рискам, и на многие другие темы", – рассказал он.

Среди тем конференции – проблемы физики атмосферы, климатологии и экологии; вопросы математического моделирования крупномасштабной атмосферной циркуляции; проблемы физики облаков и активных воздействий на гидрометеорологические процессы, динамику климата и влияние изменений климата на окружающую среду и социально-экономическую сферу; дистанционные методы зондирования атмосферы и методики гидрометеорологических прогнозов погоды.

Ожидается, что участники мероприятия разработают рекомендации по совершенствованию учебных и исследовательских программ в области физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды.