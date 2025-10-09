Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе ученые обсуждают проблемы глобального потепления
Наука
 
09:00 09.10.2025 (обновлено: 10:38 09.10.2025)
В Ставрополе ученые обсуждают проблемы глобального потепления
В Ставрополе ученые обсуждают проблемы глобального потепления - РИА Новости, 09.10.2025
В Ставрополе ученые обсуждают проблемы глобального потепления
Ведущие российские и зарубежные ученые и специалисты в области наук о Земле обсуждают вопросы физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды на... РИА Новости, 09.10.2025
В Ставрополе ученые обсуждают проблемы глобального потепления

Конференция в зале ученого совета СКФУ
Конференция в зале ученого совета СКФУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СКФУ/Илья Хачатурян
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Ведущие российские и зарубежные ученые и специалисты в области наук о Земле обсуждают вопросы физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды на международной научной конференции, которая проходит в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Сегодня во всем мире происходит довольно быстрое и значительное изменение климата. Оно проявляется не только в глобальном потеплении, но и в заметных изменениях других атмосферных и климатических характеристик.
Около 100 ученых из вузов и научных организаций России, Германии, Абхазии и Узбекистана собрались обсудить вопросы изменения и изучения климата на V Международной научной конференции "Проблемы физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды" в СКФУ.
Конференция в зале ученого совета СКФУ
Конференция в зале ученого совета СКФУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СКФУ/Илья Хачатурян
Конференция в зале ученого совета СКФУ
Особенность конференции этого года – ориентация на молодежь, отметил заведующий базовой кафедрой анализа геофизической информации и метеорологических прогнозов Физико-технического факультета СКФУ Роберт Закинян.
"К нашим мероприятиям смогли подключиться онлайн свыше тысячи молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников. Они получили возможность послушать доклады специалистов об актуальных проблемах исследований атмосферы и присоединиться к дискуссии о глобальном потеплении, о возможности решить эту проблему и адаптироваться к существующим рискам, и на многие другие темы", – рассказал он.
Среди тем конференции – проблемы физики атмосферы, климатологии и экологии; вопросы математического моделирования крупномасштабной атмосферной циркуляции; проблемы физики облаков и активных воздействий на гидрометеорологические процессы, динамику климата и влияние изменений климата на окружающую среду и социально-экономическую сферу; дистанционные методы зондирования атмосферы и методики гидрометеорологических прогнозов погоды.
Конференция в зале ученого совета СКФУ
Конференция в зале ученого совета СКФУ - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой СКФУ/Илья Хачатурян
Конференция в зале ученого совета СКФУ
Ожидается, что участники мероприятия разработают рекомендации по совершенствованию учебных и исследовательских программ в области физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды.
Проведение международной научной конференции "Проблемы физики атмосферы, климатологии и мониторинга окружающей среды" – часть научно-образовательного фестиваля "Новый маршрут", который проходит при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.
 
Заголовок открываемого материала