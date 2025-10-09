https://ria.ru/20251009/minprosveschenie-2047402440.html
Минпросвещения изменило процедуру тестирования для части детей иностранцев
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ скорректировало процедуру тестирования по русскому языку для некоторых категорий детей иностранцев для поступления в школы страны, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.
Согласно обновленным правилам, Минпросвещения освободило от письменной части тестирования, оставив только устную, детей сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств в РФ
, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Уточняется, что данные категории иностранных граждан, которые до настоящего времени не смогли пройти тестирование успешно, могут быть допущены к нему повторно, не дожидаясь трех месяцев со дня получения неудовлетворительного результата.
Документ вступает в силу 19 октября 2025 года.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.