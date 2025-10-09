Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения изменило процедуру тестирования для части детей иностранцев
09.10.2025
23:34 09.10.2025
Минпросвещения изменило процедуру тестирования для части детей иностранцев
Минпросвещения изменило процедуру тестирования для части детей иностранцев

Минпросвещения изменило процедуру тестирования для некоторых детей иностранцев

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПервоклассники в классе после торжественной линейки
Первоклассники в классе после торжественной линейки - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Первоклассники в классе после торжественной линейки. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ скорректировало процедуру тестирования по русскому языку для некоторых категорий детей иностранцев для поступления в школы страны, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.
Согласно обновленным правилам, Минпросвещения освободило от письменной части тестирования, оставив только устную, детей сотрудников дипломатических представительств и работников консульских учреждений иностранных государств в РФ, а также участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах, заявил глава СПЧ
2 октября, 12:16
Уточняется, что данные категории иностранных граждан, которые до настоящего времени не смогли пройти тестирование успешно, могут быть допущены к нему повторно, не дожидаясь трех месяцев со дня получения неудовлетворительного результата.
Документ вступает в силу 19 октября 2025 года.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года. В целях обеспечения качественного образовательного процесса для всех его участников несовершеннолетние иностранные граждане и лица без гражданства обязаны подтвердить необходимый уровень владения русским языком. Отсутствие положительного результата тестирования является основанием для отказа в зачислении в российские общеобразовательные организации.
Обучение детей мигрантов русскому языку - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
В Рособрнадзоре рассказали о тестах для детей мигрантов
14 сентября, 04:29
 
