Минпросвещения поставит в Таджикистан более миллиона учебников

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ в 2024-2025 годах поставит в школы Таджикистана свыше 1,1 миллиона экземпляров учебников, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что глава министерства Сергей Кравцов в рамках рабочей поездки в республику посетил совместную российско-таджикскую школу с углубленным изучением отдельных предметов.
"Планируется, что в 2024-2025 годах в Таджикистан будет поставлено 1 миллион 171 тысяча экземпляров учебников", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава Минпросвещения РФ принял участие в торжественной церемонии передачи сертификата на 800 тысяч учебников.
"Сегодня мы передаем сертификат на 800 тысяч экземпляров в таджикистанские школы. Они разработаны совместным коллективом российских и таджикских авторов", - сказал министр.
Он также напомнил, что на сегодняшний день по программе "Российский учитель за рубежом" в Таджикистане работают 109 учителей в 28 школах.
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников
26 июля 2024, 15:52