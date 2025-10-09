Минпросвещения поставит в Таджикистан более миллиона учебников

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ в 2024-2025 годах поставит в школы Таджикистана свыше 1,1 миллиона экземпляров учебников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что глава министерства Сергей Кравцов в рамках рабочей поездки в республику посетил совместную российско-таджикскую школу с углубленным изучением отдельных предметов.

"Планируется, что в 2024-2025 годах в Таджикистан будет поставлено 1 миллион 171 тысяча экземпляров учебников", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава Минпросвещения РФ принял участие в торжественной церемонии передачи сертификата на 800 тысяч учебников.

"Сегодня мы передаем сертификат на 800 тысяч экземпляров в таджикистанские школы. Они разработаны совместным коллективом российских и таджикских авторов", - сказал министр.