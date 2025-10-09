Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения поставит в Таджикистан более миллиона учебников - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:18 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/minprosveschenie-2047387820.html
Минпросвещения поставит в Таджикистан более миллиона учебников
Минпросвещения поставит в Таджикистан более миллиона учебников - РИА Новости, 09.10.2025
Минпросвещения поставит в Таджикистан более миллиона учебников
Минпросвещения РФ в 2024-2025 годах поставит в школы Таджикистана свыше 1,1 миллиона экземпляров учебников, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T21:18:00+03:00
2025-10-09T21:18:00+03:00
таджикистан
россия
сергей кравцов
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045583991_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_9c25851f8c1718e14e1dbf9ba29b2432.jpg
https://ria.ru/20250920/rossija-2043187407.html
https://ria.ru/20240726/tadzhikistan-1962193339.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045583991_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_50423c94ef9cac1c5dd8062bcda9b974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таджикистан, россия, сергей кравцов, образование
Таджикистан, Россия, Сергей Кравцов, Образование
Минпросвещения поставит в Таджикистан более миллиона учебников

Минпросвещения РФ поставит свыше 1,1 млн учебников в таджикистанские школы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТабличка на здании Министерства просвещения РФ в Москве
Табличка на здании Министерства просвещения РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Табличка на здании Министерства просвещения РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ в 2024-2025 годах поставит в школы Таджикистана свыше 1,1 миллиона экземпляров учебников, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что глава министерства Сергей Кравцов в рамках рабочей поездки в республику посетил совместную российско-таджикскую школу с углубленным изучением отдельных предметов.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Российское образование востребовано у иностранцев, заявили в Минпросвещения
20 сентября, 15:13
"Планируется, что в 2024-2025 годах в Таджикистан будет поставлено 1 миллион 171 тысяча экземпляров учебников", - говорится в сообщении.
Кроме того, глава Минпросвещения РФ принял участие в торжественной церемонии передачи сертификата на 800 тысяч учебников.
"Сегодня мы передаем сертификат на 800 тысяч экземпляров в таджикистанские школы. Они разработаны совместным коллективом российских и таджикских авторов", - сказал министр.
Он также напомнил, что на сегодняшний день по программе "Российский учитель за рубежом" в Таджикистане работают 109 учителей в 28 школах.
Ученик на уроке русского языка - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Таджикистане выразили обеспокоенность уровнем русского языка у школьников
26 июля 2024, 15:52
 
ТаджикистанРоссияСергей КравцовОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала