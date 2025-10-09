Миляев подытожил работу тульской делегации на газовом форуме в Петербурге

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в четверг подвел итоги работы региональной делегации на XIV Петербургском международном газовом форуме, сообщает пресс-служба областного правительства.

С 7 по 10 октября в России проходит XIV Петербургский международный газовый форум.

Он напомнил, что мероприятия форума прошли также 8 октября — в этот день на площадке ОЭЗ "Узловая" было открыто предприятие по производству лопаток для газовых турбин.

"Это технологически сложный и капиталоемкий проект для газовой отрасли. Завод построили в сжатые сроки: в 2023 году было подписано соглашение на Петербургском международном экономическом форуме, а в 2025 году предприятие открылось", — приводит пресс-служба слова главы региона.

В четверг на полях газового форума прошла церемония включения газа в Апухтинской школе в Одоевском районе. В следующем году запланирован капремонт этого образовательного учреждения.

На мероприятии глава региона ознакомился со стендами, на которых компании представляли продукцию.

Предприятие ООО "Энергомаш-ВТС", изготавливающее высоконапорные трубные системы и гибкие полимерные армированные трубы, презентовало передовые разработки.

Экспозиция ООО ПП "Мехмаш" состояла из оборудования отечественного производства — шарового крана с пневмогидроприводом. Сама компания производит технику для нефтегазовой отрасли и активно участвует в программе импортозамещения.

На стенде ООО "НовомосковскГазДеталь" главе региона представили внутриколонное оборудование для очистки и переработки нефти и газа.

Группа компаний "СервисСофт", производящая автоматизированные системы управления технологическим процессом распределения газа, на форуме представила разработки своего подразделения "СервисНейро".

Помимо этого, свои товары представила ЗАО "Химсервис". Компания занимается разработкой и выпуском оборудования для катодной защиты от коррозии подземных трубопроводов и морских сооружений.

"В Тульской области сложился серьезный промышленный кластер производства оборудования, комплектующих материалов для нужд нефтегазовой инфраструктуры России. Мы выпускаем автоматизированные системы управления технологическим процессом распределения газа, изготавливаем запорную арматуру, шаровые краны, разрабатываем интеллектуальную систему контроля состояния трубопровода и многое другое", — сказал Миляев.

Он добавил, что областные компании сотрудничают с газовой сферой. На мероприятии была подписана дорожная карта с ПАО "Газпром" по расширению использования высокотехнологичной продукции тульских предприятий для нужд компании "Газпром". Миляев полагает, что этот важный шаг откроет новые перспективы для региона.

В церемонии подписания принял участие председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

Документ разработан в развитие действующей дорожной карты для привлечения производителей промышленного комплекса Тульской области к участию в освоении производства продукции организациями региона для нужд "Газпрома".

Реализация мероприятий дорожной карты будет способствовать увеличению объемов производства продукции, а также росту научно-технического и промышленного потенциала области.

Также состоялись переговоры с представителями компании "Газпром" и прошла встреча с участниками "Клуба молодых промышленников".