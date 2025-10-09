Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Объем поставок российского газа в Центральную Азию - Казахстан, Узбекистан и Киргизию - за первые восемь месяцев 2025 года вырос на 15% в годовом выражении, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.