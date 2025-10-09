https://ria.ru/20251009/miller-2047270582.html
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию - РИА Новости, 09.10.2025
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию
Объем поставок российского газа в Центральную Азию - Казахстан, Узбекистан и Киргизию - за первые восемь месяцев 2025 года вырос на 15% в годовом выражении,... РИА Новости, 09.10.2025
Миллер рассказал о росте поставок газа в Центральную Азию
Миллер рассказал о росте объема поставок российского газа в Центральную Азию