В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой - РИА Новости, 09.10.2025
14:14 09.10.2025
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой - РИА Новости, 09.10.2025
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой
Переписывание истории Второй мировой войны нужно некоторым силам на Западе чтобы оспорить роль России, как правопреемницы СССР, в Совете безопасности ООН,... РИА Новости, 09.10.2025
в мире
россия
ссср
германия
григорий лукьянцев
владимир путин
оон
совет федерации рф
россия
ссср
германия
в мире, россия, ссср, германия, григорий лукьянцев, владимир путин, оон, совет федерации рф
В мире, Россия, СССР, Германия, Григорий Лукьянцев, Владимир Путин, ООН, Совет Федерации РФ
В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой

Лукьянцев: Запад переписывает историю ВОВ для оспаривания роли РФ в СБ ООН

© Fotolia / Oleg Shipov Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Fotolia / Oleg Shipov
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Переписывание истории Второй мировой войны нужно некоторым силам на Западе чтобы оспорить роль России, как правопреемницы СССР, в Совете безопасности ООН, заявил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Берлинская наступательная операция - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Ветеран рассказал, как Запад переписывает историю Победы
1 мая, 10:14
"Почему Нюрнбенг неудобен (некоторым силам на Западе - ред.)? Почему отрицаются и военные преступления, и преступления против человечности, которые были зафиксированы в соответствующих документах? Связано это с тем, что если признать очевидное, признать то, что в этих документах есть, что они существуют, то совершенно абсурдным становится тезис о равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны", - заявил Лукьянцев, выступая на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Информационная подготовка к 80-летию Нюрнбергского процесса. Почему заключения Нюрнберга актуальны и в наши дни".
Лукьянцев отметил, что это основной тезис, который сейчас пытаются продвинуть недоброжелатели России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Захарова: в мире пытаются нападать на принципы изучения Второй мировой
15 сентября, 16:01
"Тогда придется вспоминать и про Мюнхенский сговор, придется вспоминать множество другого. В том числе будут большие трудности с тем, чтобы поставить знак равенства между СССР и гитлеровской Германией. И в том числе затрудняется задача, которую, на наш взгляд, ставят и некоторые наши западные оппоненты – о том, чтобы за счет переписывания итогов Второй мировой войны в том числе оспорить и место РФ как продолжателя СССР в ООН, и в том числе оспорить и место России как постоянного члена Совбеза ООН", - отметил дипломат.
Он отметил, что в свете этих обстоятельств дискуссии вокруг Второй мировой войны - это не какой-то сугубо исторический сюжет, это острая и современная проблема. Кроме того, она имеет очевидное правозащитное звучание.
Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.
В Совете безопасности ООН 15 членов: 10 непостоянных и пять постоянных, в том числе Россия. Все члены по очереди становится на месяц странами-председателями Совбеза, с 1 октября им является Российская Федерация.
Директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Уларбек Шаршеев (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Китай и ШОС не дадут переписать историю, заявил Лукашенко
1 сентября, 07:58
 
В миреРоссияСССРГерманияГригорий ЛукьянцевВладимир ПутинООНСовет Федерации РФ
 
 
