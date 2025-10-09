В МИД России рассказали, зачем Запад переписывает историю Второй мировой

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Переписывание истории Второй мировой войны нужно некоторым силам на Западе чтобы оспорить роль России, как правопреемницы СССР, в Совете безопасности ООН, заявил директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин отмечал, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

"Почему Нюрнбенг неудобен (некоторым силам на Западе - ред.)? Почему отрицаются и военные преступления, и преступления против человечности, которые были зафиксированы в соответствующих документах? Связано это с тем, что если признать очевидное, признать то, что в этих документах есть, что они существуют, то совершенно абсурдным становится тезис о равной ответственности "двух тоталитарных режимов" за развязывание Второй мировой войны", - заявил Лукьянцев , выступая на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ на тему "Информационная подготовка к 80-летию Нюрнбергского процесса. Почему заключения Нюрнберга актуальны и в наши дни".

Лукьянцев отметил, что это основной тезис, который сейчас пытаются продвинуть недоброжелатели России.

"Тогда придется вспоминать и про Мюнхенский сговор, придется вспоминать множество другого. В том числе будут большие трудности с тем, чтобы поставить знак равенства между СССР и гитлеровской Германией . И в том числе затрудняется задача, которую, на наш взгляд, ставят и некоторые наши западные оппоненты – о том, чтобы за счет переписывания итогов Второй мировой войны в том числе оспорить и место РФ как продолжателя СССР в ООН , и в том числе оспорить и место России как постоянного члена Совбеза ООН", - отметил дипломат.

Он отметил, что в свете этих обстоятельств дискуссии вокруг Второй мировой войны - это не какой-то сугубо исторический сюжет, это острая и современная проблема. Кроме того, она имеет очевидное правозащитное звучание.

Нюрнбергский процесс над высшими руководителями гитлеровской Германии проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года в Нюрнбергском Дворце правосудия.