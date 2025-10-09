МИД обвинил Запад в нежелании принять резолюцию России против нацизма

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Представители стран Запада еще несколько лет назад в разговоре со странами Латинской Америки и Карибского бассейна перед сессией ГА ООН признались, что их приоритет - не резолюции по Ирану или Сирии, а недопущение принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Какое-то время назад, наши коллеги из латиноамериканских государств и карибских, рассказали о том, что в свое время, к ним приходили накануне сессии Генеральной ассамблеи ООН представители западных стран и, когда они... рассказывали о различных приоритетах в ходе сессии..., на направлении правозащитном, западные страны сказали, что у них основной приоритет - это не резолюции по Ирану, Белоруссии, по Сирии..., они сказали, что для них главный приоритет - это не допустить принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма", - сказал Лукьянцев на расширенном заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
