Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил Запад в нежелании принять резолюцию России против нацизма - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/mid-2047276985.html
МИД обвинил Запад в нежелании принять резолюцию России против нацизма
МИД обвинил Запад в нежелании принять резолюцию России против нацизма - РИА Новости, 09.10.2025
МИД обвинил Запад в нежелании принять резолюцию России против нацизма
Представители стран Запада еще несколько лет назад в разговоре со странами Латинской Америки и Карибского бассейна перед сессией ГА ООН признались, что их... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T14:11:00+03:00
2025-10-09T14:11:00+03:00
в мире
иран
сирия
латинская америка
григорий лукьянцев
оон
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg
https://ria.ru/20251008/ukraina-2047093233.html
иран
сирия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_c3d0536a1e0fca9952acdade151718f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сирия, латинская америка, григорий лукьянцев, оон, совет федерации рф
В мире, Иран, Сирия, Латинская Америка, Григорий Лукьянцев, ООН, Совет Федерации РФ
МИД обвинил Запад в нежелании принять резолюцию России против нацизма

МИД обвинил страны Запада в нежелании принять резолюцию России против нацизма

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Представители стран Запада еще несколько лет назад в разговоре со странами Латинской Америки и Карибского бассейна перед сессией ГА ООН признались, что их приоритет - не резолюции по Ирану или Сирии, а недопущение принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.
"Какое-то время назад, наши коллеги из латиноамериканских государств и карибских, рассказали о том, что в свое время, к ним приходили накануне сессии Генеральной ассамблеи ООН представители западных стран и, когда они... рассказывали о различных приоритетах в ходе сессии..., на направлении правозащитном, западные страны сказали, что у них основной приоритет - это не резолюции по Ирану, Белоруссии, по Сирии..., они сказали, что для них главный приоритет - это не допустить принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма", - сказал Лукьянцев на расширенном заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
На Западе забили тревогу из-за плана Зеленского
8 октября, 16:27
 
В миреИранСирияЛатинская АмерикаГригорий ЛукьянцевООНСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала