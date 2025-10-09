МИД обвинил Запад в нежелании принять резолюцию России против нацизма

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Представители стран Запада еще несколько лет назад в разговоре со странами Латинской Америки и Карибского бассейна перед сессией ГА ООН признались, что их приоритет - не резолюции по Ирану или Сирии, а недопущение принятия российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма, заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.