МИД назвал приоритетной задачей доказать в ООН геноцид Украины на Донбассе

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Приоритетом России сейчас является доказывание в международном суде ООН геноцида Украины на Донбассе, на кону юридическое признание неонацистской сущности Украины, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Для нас сейчас безусловным приоритетом является доказывание в международном суде ООН геноцида Украины на Донбассе в рамках разбирательства по "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" 1948 года... То есть на кону сейчас юридическое доказывание неонацистской, геноцидарной, по сути, сущности украинского режима", - сказал Мусихин на расширенном заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Он напомнил, что в ноябре 2024 года Россия представила в суд ООН меморандум объемом более десяти тысяч страниц с доказательствами нарушения конвенции Украиной, в том числе с доказательствами использования нацистской символики, умысла уничтожать все русское и методах войны, которые признаны преступными еще в Нюрнбергском приговоре.
"На этом информационном фоне в рамках работы в международных организациях и судах перед нами стоят непростые задачи, связанные с возвращением дискуссии по вопросам геноцида в продуктивное русло, с закреплением соответствующих квалификаций преступлений гитлеровцев и нынешних неонацистов... Стоит отметить еще, что в этом году на площадке Генассамблеи по российской инициативе вновь предстоит принятие ежегодной резолюции борьбы с героизацией нацизма, неонацизмом и подобными практиками", - заключил Мусихин.
МИД прокомментировал реакцию ООН на ситуацию вокруг УПЦ
8 октября, 16:50