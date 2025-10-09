Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал приоритетной задачей доказать в ООН геноцид Украины на Донбассе
13:41 09.10.2025
МИД назвал приоритетной задачей доказать в ООН геноцид Украины на Донбассе
в мире
украина
россия
донбасс
оон
совет федерации рф
генеральная ассамблея оон
украина
россия
донбасс
в мире, украина, россия, донбасс, оон, совет федерации рф, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Россия, Донбасс, ООН, Совет Федерации РФ, Генеральная Ассамблея ООН
© РИА Новости / Виктор ТолочкоЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Приоритетом России сейчас является доказывание в международном суде ООН геноцида Украины на Донбассе, на кону юридическое признание неонацистской сущности Украины, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Для нас сейчас безусловным приоритетом является доказывание в международном суде ООН геноцида Украины на Донбассе в рамках разбирательства по "Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него" 1948 года... То есть на кону сейчас юридическое доказывание неонацистской, геноцидарной, по сути, сущности украинского режима", - сказал Мусихин на расширенном заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ.
Он напомнил, что в ноябре 2024 года Россия представила в суд ООН меморандум объемом более десяти тысяч страниц с доказательствами нарушения конвенции Украиной, в том числе с доказательствами использования нацистской символики, умысла уничтожать все русское и методах войны, которые признаны преступными еще в Нюрнбергском приговоре.
"На этом информационном фоне в рамках работы в международных организациях и судах перед нами стоят непростые задачи, связанные с возвращением дискуссии по вопросам геноцида в продуктивное русло, с закреплением соответствующих квалификаций преступлений гитлеровцев и нынешних неонацистов... Стоит отметить еще, что в этом году на площадке Генассамблеи по российской инициативе вновь предстоит принятие ежегодной резолюции борьбы с героизацией нацизма, неонацизмом и подобными практиками", - заключил Мусихин.
В миреУкраинаРоссияДонбассООНСовет Федерации РФГенеральная Ассамблея ООН
 
 
