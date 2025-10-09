Ульянов прокомментировал слова Меркель о политике Запада против России

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, похоже, признала, что политика Запада в отношении России с 2021 по 2025 год была "очевидным провалом", считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.