МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель, похоже, признала, что политика Запада в отношении России с 2021 по 2025 год была "очевидным провалом", считает постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ранее Меркель сообщила в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо Минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали. На ее слова обиделся МИД Эстонии, заявивший, что эти обвинения "являются наглыми и абсолютно неверными".
"Похоже, Ангела Меркель признала, что политика Запада в отношении России в 2021-2025 годах была очевидным провалом. Пришло время определить ответственных за этот стратегический провал - Польшу и страны Прибалтики, по словам бывшего канцлера. Реальная ситуация, похоже, несколько сложнее", - написал Ульянов в своем Telegram-канале, комментируя заявления Меркель.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения.
После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время, чтобы Киев нарастил силы и подготовился к войне с Россией.