Косачев назвал отношения России и Бразилии приоритетными

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отношения с Бразилией остаются для России приоритетными и выходят за рамки двустороннего сотрудничества, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Бразилии в РФ Сержио Родригесом дос Сантосом.

"Отношения с Бразилией были и остаются для нас приоритетными и важными. Они выходят за рамки двустороннего сотрудничества, поскольку от их состояния зависят многие процессы, происходящие в многосторонних форматах", - сказал Косачев

Политик отметил, что Бразилия эффективно реализует свое председательство в объединении БРИКС , где во многом определяются контуры будущего многополярного мироустройства.

"Общее состояние российско-бразильских отношений самым благоприятным образом отражается на межпарламентском сотрудничестве", - отметил вице-спикер СФ.

По его словам, российские сенаторы регулярно проводят встречи со своими бразильскими коллегами как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.

Косачев напомнил, что в ближайшее время в Женеве состоится очередное заседание Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), на полях которого пройдут встречи российских и бразильских представителей.

"В конце сентября мы получили официальное уведомление от бразильских коллег о том, что они поддерживают создание в рамках МПС геополитической группы БРИКС+", - сказал законодатель.