Косачев назвал отношения России и Бразилии приоритетными
2025-10-09T21:21:00+03:00
2025-10-09T21:21:00+03:00
2025-10-09T21:21:00+03:00
бразилия, россия, женева (город), константин косачев, брикс, совет федерации рф, в мире
Косачев: отношения с Бразилией выходят за рамки двустороннего сотрудничества
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отношения с Бразилией остаются для России приоритетными и выходят за рамки двустороннего сотрудничества, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Бразилии в РФ Сержио Родригесом дос Сантосом.
"Отношения с Бразилией
были и остаются для нас приоритетными и важными. Они выходят за рамки двустороннего сотрудничества, поскольку от их состояния зависят многие процессы, происходящие в многосторонних форматах", - сказал Косачев
.
Политик отметил, что Бразилия эффективно реализует свое председательство в объединении БРИКС
, где во многом определяются контуры будущего многополярного мироустройства.
"Общее состояние российско-бразильских отношений самым благоприятным образом отражается на межпарламентском сотрудничестве", - отметил вице-спикер СФ.
По его словам, российские сенаторы регулярно проводят встречи со своими бразильскими коллегами как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.
Косачев напомнил, что в ближайшее время в Женеве
состоится очередное заседание Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), на полях которого пройдут встречи российских и бразильских представителей.
"В конце сентября мы получили официальное уведомление от бразильских коллег о том, что они поддерживают создание в рамках МПС геополитической группы БРИКС+", - сказал законодатель.
По словам политика, российские парламентарии в рамках межпарламентских контактов готовы обсуждать самый широкий круг вопросов.