Косачев назвал отношения России и Бразилии приоритетными - РИА Новости, 09.10.2025
21:21 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/kosachev-2047388437.html
Косачев назвал отношения России и Бразилии приоритетными
Косачев назвал отношения России и Бразилии приоритетными - РИА Новости, 09.10.2025
Косачев назвал отношения России и Бразилии приоритетными
Отношения с Бразилией остаются для России приоритетными и выходят за рамки двустороннего сотрудничества, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T21:21:00+03:00
2025-10-09T21:21:00+03:00
бразилия
россия
женева (город)
константин косачев
брикс
совет федерации рф
в мире
бразилия
россия
женева (город)
бразилия, россия, женева (город), константин косачев, брикс, совет федерации рф, в мире
Бразилия, Россия, Женева (город), Константин Косачев, БРИКС, Совет Федерации РФ, В мире
Косачев назвал отношения России и Бразилии приоритетными

Косачев: отношения с Бразилией выходят за рамки двустороннего сотрудничества

Константин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Отношения с Бразилией остаются для России приоритетными и выходят за рамки двустороннего сотрудничества, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Бразилии в РФ Сержио Родригесом дос Сантосом.
"Отношения с Бразилией были и остаются для нас приоритетными и важными. Они выходят за рамки двустороннего сотрудничества, поскольку от их состояния зависят многие процессы, происходящие в многосторонних форматах", - сказал Косачев.
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Бразилия хочет поставлять морепродукты в Россию
4 октября, 07:28
4 октября, 07:28
Политик отметил, что Бразилия эффективно реализует свое председательство в объединении БРИКС, где во многом определяются контуры будущего многополярного мироустройства.
"Общее состояние российско-бразильских отношений самым благоприятным образом отражается на межпарламентском сотрудничестве", - отметил вице-спикер СФ.
По его словам, российские сенаторы регулярно проводят встречи со своими бразильскими коллегами как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках.
Косачев напомнил, что в ближайшее время в Женеве состоится очередное заседание Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС), на полях которого пройдут встречи российских и бразильских представителей.
"В конце сентября мы получили официальное уведомление от бразильских коллег о том, что они поддерживают создание в рамках МПС геополитической группы БРИКС+", - сказал законодатель.
По словам политика, российские парламентарии в рамках межпарламентских контактов готовы обсуждать самый широкий круг вопросов.
Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра подписали план политических консультаций внешнеполитических ведомств двух стран - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров и Виэйра подписали план консультаций МИД России и Бразилии
27 сентября, 01:29
27 сентября, 01:29
 
Бразилия Россия Женева (город) Константин Косачев БРИКС Совет Федерации РФ В мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
