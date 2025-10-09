Необычное путешествие в Калининград: сколько стоит осенний отдых на Балтике

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Самый западный регион России осенью особенно красив: море уже по-северному суровое и холодное, но погода еще теплая, а вокруг — старинные особняки и замки в желто-красной листве. Туроператоры говорят о резком росте интереса к путешествиям в Калининградскую область. Какие достопримечательности не пропустить и во сколько обойдется короткая поездка по курортам Балтики — в материале РИА Новости.
Модный курорт
С Краснодарским краем, конечно, не сравнить, но турпоток утроился, сообщает АТОР. Для справки: в первом полугодии на черноморских курортах отдохнули 6,5 миллиона туристов, в российской Прибалтике — миллион.
Групповые экскурсионные программы интересуют примерно десять процентов туристов. Самая популярная — "Три счастливых дня в Калининграде": гости знакомятся с областным центром, Светлогорском, Зеленоградском, Янтарным. Стоимость в октябре — от 28 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Русском экспрессе".
Не только Калининград
Примечательно, что лишь 40 процентов туристов останавливаются в областном центре. Почти столько же — 35 процентов — бронируют отели и гостевые дома в Светлогорске, четверть — в Зеленоградске, уточняют в пресс-службе "Алеан".
Четверть путешественников выбирают апартаменты. "Традиционно этот формат размещения популярен на фоне дефицита отелей. Кроме того, наличие кухни позволяет готовить и делает отдых дешевле", — объяснили в "Алеан". Две ночи в выходные дни в апартаментах обойдутся в сумму от 4,9 тысячи рублей на двоих.
Корпус санатория "Зеленоградск" в Калининградской области
До трети путешественников в это время года отправляются в Калининградскую область в санатории, добавляют в пресс-службе туроператора. В здравницах еще есть места на вторую половину осени, стоимость с лечением — от 89 тысяч рублей на двоих на десять дней.
Люди идут по пляжу на побережье Балтийского моря в Калининградской области, откуда видны окаменелые породы реликтовых деревьев
Лечебницы, как правило, располагаются в курортной зоне, многие из них предлагают уникальные процедуры с янтарем. Так, в санатории "Янтарный берег" есть комната для релаксации из этого камня, из него же делают массажеры и дорожки для лечебной ходьбы.
До середины XX века Калининград был Кёнигсбергом — столицей Восточной Пруссии. В городе сохранились районы немецкой застройки, лютеранские и католические церкви, фортификационные сооружения. Больше всего исторических домов — в Амалиенау. Рядом с отреставрированными виллами Шмидта, Маковски, Михаэлиса есть и сохранившиеся в первозданном виде. Многие разрушаются.
Кафедральный собор на острове Канта в Калининграде
Самое популярное место в городе — остров Канта, где расположен дендропарк и Кафедральный собор. В главном зале храма проходят концерты органной музыки и лекции. Поужинать с видом на собор можно на противоположном берегу реки Преголя в одном из ресторанов Рыбной деревни. Название связано с тем, что до Второй мировой войны там жили рыбаки.
Рядом — симпатичная синагога и Музей стекла в башне "Маяк". На ее верхнем этаже — смотровая площадка. От причалов Рыбной деревни отправляются речные трамвайчики.
Еще в Калининграде надо посетить зоопарк, Музей Мирового океана и сфотографироваться с хомлинами — фигурками, установленными в главных туристических местах. В холодное время года местные жители одевают их в шарфы и шапочки.
Зеленоградск признан самым комфортным малым городом России. Там очень атмосферно и красиво, место напоминает небольшие поселения Австрии и Баварии в предгорьях Альп — на ухоженных улицах фахверкхаусы и одноэтажные дома, много кафе и небольших магазинов с цветами у входа.
Женщина гуляет по Курортному проспекту в Зеленоградске
А еще Зеленоградск называют столицей кошек. Вальяжные и милые, они спокойно прогуливаются по главной улице города — Курортному проспекту. Секрет прост — котошефы (в городе введена такая должность) кормят животных дважды в день.
Главное место для прогулок в Зеленоградске — набережная рядом с пляжем, с широкой пешеходной зоной, тренажерами и детскими площадками. Рядом десятки кафе и ресторанов, вечерами — концерты уличных музыкантов.
Основной достопримечательностью нацпарка "Куршская коса" считается "Танцующий лес": туристы осматривают деревья, стволы которых скручиваются в причудливую форму. Еще одна обязательная к посещению локация — поездка к дюнам.
Символ Светлогорска, который до середины прошлого века назывался Раушен, — водонапорная башня. Рядом — грязелечебница и солнечные часы "Зодиак" диаметром больше десяти метров. От железнодорожного вокзала к морю можно спуститься на единственной в регионе канатной дороге.
В Черняховске стоит зайти в Музей часов в старой водонапорной башне, а потом отправиться в замок Инстербург, заложенный в XIV веке. Постройка когда-то принадлежала рыцарям Тевтонского ордена, сейчас крепость полуразрушена. Сохранились хозяйственные помещения, в них организован музей.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.