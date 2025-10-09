Необычное путешествие в Калининград: сколько стоит осенний отдых на Балтике

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Мария Селиванова. Самый западный регион России осенью особенно красив: море уже по-северному суровое и холодное, но погода еще теплая, а вокруг — старинные особняки и замки в желто-красной листве. Туроператоры говорят о резком росте интереса к путешествиям в Калининградскую область. Какие достопримечательности не пропустить и во сколько обойдется короткая поездка по курортам Балтики — в материале РИА Новости.

Модный курорт

С Краснодарским краем, конечно, не сравнить, но турпоток утроился, сообщает АТОР. Для справки: в первом полугодии на черноморских курортах отдохнули 6,5 миллиона туристов, в российской Прибалтике — миллион.

© Getty Images / LaraBelova Молодая пара в Калининграде © Getty Images / LaraBelova Молодая пара в Калининграде

По данным Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), Калининградская область за год стала популярнее на 20 процентов, а черноморские курорты сохранили прежний, хоть и высокий уровень.

Регион стабильно входит в пятерку самых востребованных, отмечают в АТОР.

Без толп и очередей

Для приезжающих на балтийские курорты купание в море — не самое главное. Достопримечательности и процедуры в санаториях важнее.

© Getty Images / ksenija18kz Девушка гуляет по Калининграду © Getty Images / ksenija18kz Девушка гуляет по Калининграду

"Более 56 процентов заявок — на сити-туры в Калининград", — рассказывают в "Русском экспрессе". У клиентов национального туроператора "Алеан" спрос на регион осенью увеличился на 15 процентов.

Групповые экскурсионные программы интересуют примерно десять процентов туристов. Самая популярная — "Три счастливых дня в Калининграде": гости знакомятся с областным центром, Светлогорском, Зеленоградском, Янтарным. Стоимость в октябре — от 28 тысяч рублей на двоих, подсчитали в "Русском экспрессе".

Не только Калининград

Примечательно, что лишь 40 процентов туристов останавливаются в областном центре. Почти столько же — 35 процентов — бронируют отели и гостевые дома в Светлогорске, четверть — в Зеленоградске, уточняют в пресс-службе "Алеан".

© Getty Images / Elena Odareeva Отель "Хартман" в Светлогорске © Getty Images / Elena Odareeva Отель "Хартман" в Светлогорске

Четверть путешественников выбирают апартаменты. "Традиционно этот формат размещения популярен на фоне дефицита отелей. Кроме того, наличие кухни позволяет готовить и делает отдых дешевле", — объяснили в "Алеан". Две ночи в выходные дни в апартаментах обойдутся в сумму от 4,9 тысячи рублей на двоих.

До трети путешественников в это время года отправляются в Калининградскую область в санатории, добавляют в пресс-службе туроператора. В здравницах еще есть места на вторую половину осени, стоимость с лечением — от 89 тысяч рублей на двоих на десять дней.

Лечебницы, как правило, располагаются в курортной зоне, многие из них предлагают уникальные процедуры с янтарем. Так, в санатории "Янтарный берег" есть комната для релаксации из этого камня, из него же делают массажеры и дорожки для лечебной ходьбы.

Калининград: остров Канта и виллы Амалиенау

© Getty Images / Elena Odareeva Башня Дона в Калининграде © Getty Images / Elena Odareeva Башня Дона в Калининграде

До середины XX века Калининград был Кёнигсбергом — столицей Восточной Пруссии. В городе сохранились районы немецкой застройки, лютеранские и католические церкви, фортификационные сооружения. Больше всего исторических домов — в Амалиенау. Рядом с отреставрированными виллами Шмидта, Маковски, Михаэлиса есть и сохранившиеся в первозданном виде. Многие разрушаются.

Самое популярное место в городе — остров Канта, где расположен дендропарк и Кафедральный собор. В главном зале храма проходят концерты органной музыки и лекции. Поужинать с видом на собор можно на противоположном берегу реки Преголя в одном из ресторанов Рыбной деревни. Название связано с тем, что до Второй мировой войны там жили рыбаки.

Рядом — симпатичная синагога и Музей стекла в башне "Маяк". На ее верхнем этаже — смотровая площадка. От причалов Рыбной деревни отправляются речные трамвайчики.

Еще в Калининграде надо посетить зоопарк, Музей Мирового океана и сфотографироваться с хомлинами — фигурками, установленными в главных туристических местах. В холодное время года местные жители одевают их в шарфы и шапочки.

Пляжи, замки и кошки

Зеленоградск признан самым комфортным малым городом России. Там очень атмосферно и красиво, место напоминает небольшие поселения Австрии и Баварии в предгорьях Альп — на ухоженных улицах фахверкхаусы и одноэтажные дома, много кафе и небольших магазинов с цветами у входа.

А еще Зеленоградск называют столицей кошек. Вальяжные и милые, они спокойно прогуливаются по главной улице города — Курортному проспекту. Секрет прост — котошефы (в городе введена такая должность) кормят животных дважды в день.

© РИА Новости / Илья Питалев Перейти в медиабанк Водонапорная башня в Зеленоградске построена в 1905 году. С 2012-го ее в стволе открыта коллекция кошек "Мурариум" Водонапорная башня в Зеленоградске построена в 1905 году. С 2012-го ее в стволе открыта коллекция кошек "Мурариум" © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в медиабанк 1 из 4 © Getty Images / Elena Odareeva Зеленоградск Зеленоградск © Getty Images / Elena Odareeva 2 из 4 © Getty Images / Elena Odareeva Вид на город Зеленоградск Вид на город Зеленоградск © Getty Images / Elena Odareeva 3 из 4 © Getty Images / Kutredrig Зеленоградск Зеленоградск © Getty Images / Kutredrig 4 из 4 Водонапорная башня в Зеленоградске построена в 1905 году. С 2012-го ее в стволе открыта коллекция кошек "Мурариум" © РИА Новости / Илья Питалев Перейти в медиабанк 1 из 4 Зеленоградск © Getty Images / Elena Odareeva 2 из 4 Вид на город Зеленоградск © Getty Images / Elena Odareeva 3 из 4 Зеленоградск © Getty Images / Kutredrig 4 из 4

Для кошек есть подогреваемые домики. На многих зданиях — муралы с их изображением. Вокруг — скульптуры кошек, есть даже специальные дорожные знаки. Музей кошек тоже есть — "Мурариум".

Главное место для прогулок в Зеленоградске — набережная рядом с пляжем, с широкой пешеходной зоной, тренажерами и детскими площадками. Рядом десятки кафе и ресторанов, вечерами — концерты уличных музыкантов.

Основной достопримечательностью нацпарка "Куршская коса" считается "Танцующий лес": туристы осматривают деревья, стволы которых скручиваются в причудливую форму. Еще одна обязательная к посещению локация — поездка к дюнам.

© Getty Images / Anita_Bonita Куршская коса в Калининградской области © Getty Images / Anita_Bonita Куршская коса в Калининградской области

Символ Светлогорска, который до середины прошлого века назывался Раушен, — водонапорная башня. Рядом — грязелечебница и солнечные часы "Зодиак" диаметром больше десяти метров. От железнодорожного вокзала к морю можно спуститься на единственной в регионе канатной дороге.

В восточной части области есть городки не столь парадные, как прибрежные курорты. Но там сохранилось больше исторических построек и замков — часть, правда, в руинах и в процессе реставрации.

В Гвардейске можно посетить замок Тапиау — так назывался когда-то и сам город. Внутри цитадели — музей, среди экспонатов — большая коллекция средневекового оружия.

В Черняховске стоит зайти в Музей часов в старой водонапорной башне, а потом отправиться в замок Инстербург, заложенный в XIV веке. Постройка когда-то принадлежала рыцарям Тевтонского ордена, сейчас крепость полуразрушена. Сохранились хозяйственные помещения, в них организован музей.