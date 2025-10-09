Рейтинг@Mail.ru
Токаев поддержал соглашение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/izrail-2047192201.html
Токаев поддержал соглашение о прекращении огня в Газе
Токаев поддержал соглашение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 09.10.2025
Токаев поддержал соглашение о прекращении огня в Газе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, достигнутому в... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T06:45:00+03:00
2025-10-09T06:45:00+03:00
в мире
израиль
казахстан
египет
касым-жомарт токаев
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726451_0:174:2500:1580_1920x0_80_0_0_898937bbcf2fa0a6739182aaf54e6a34.jpg
https://ria.ru/20251009/stsenariy-2047184980.html
израиль
казахстан
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726451_81:0:2420:1754_1920x0_80_0_0_c559779d2c4eadf71942dc25b1580d48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, казахстан, египет, касым-жомарт токаев, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас
В мире, Израиль, Казахстан, Египет, Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС
Токаев поддержал соглашение о прекращении огня в Газе

Токаев выразил поддержку соглашению о перемирии в секторе Газа

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 9 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, достигнутому в ходе непрямых переговоров в Египте, сообщил в четверг пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
"Президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте", - говорится в сообщении.
Сообщается, что глава Казахстана отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Генштаб Израиля на фоне соглашения приказал готовиться к любому сценарию
Вчера, 04:51
 
В миреИзраильКазахстанЕгипетКасым-Жомарт ТокаевДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала