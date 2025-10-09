Токаев поддержал соглашение о прекращении огня в Газе

АЛМА-АТА, 9 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, достигнутому в ходе непрямых переговоров в Египте, сообщил в четверг пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.