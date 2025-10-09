Токаев поддержал соглашение о прекращении огня в Газе

АЛМА-АТА, 9 окт - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении израильских заложников, достигнутому в ходе непрямых переговоров в Египте, сообщил в четверг пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай.
"Президент Касым-Жомарт Токаев высказал поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников в ходе непрямых переговоров в Египте", - говорится в сообщении.
Сообщается, что глава Казахстана отметил продуктивность посреднической деятельности Египта, Катара, Турции, а также особый вклад США во главе с президентом Дональдом Трампом в переговорный процесс по достижению прочного мира на Ближнем Востоке.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри анклава и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество осужденных пожизненно за терроризм.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в четверг созовет заседание правительства для утверждения соглашения.