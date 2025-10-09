Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса Анкориджа

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса от переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
«
"Заявление о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан, — это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", — сказал он.
Об исчерпании импульса, который придал украинскому урегулированию саммит в Анкоридже, накануне заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, это произошло из-за усилий европейцев, желающих продолжать боевые действия до последнего украинца.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса и выразили готовность работать над его урегулированием, но выйти на какие-либо договоренности не удалось.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас переговоры между Москвой и Киевом поставлены на паузу. Причиной этого он назвал нежелание украинских властей продолжать диалог и о чем-либо договариваться.