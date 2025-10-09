Рейтинг@Mail.ru
Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса Анкориджа - РИА Новости, 09.10.2025
16:44 09.10.2025 (обновлено: 17:08 09.10.2025)
Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса Анкориджа
Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса Анкориджа
в мире, аляска, россия, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, сша
В мире, Аляска, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, США

Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса Анкориджа

Помощник президента Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Помощник президента Юрий Ушаков назвал неверными заявления об исчерпании импульса от переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
"Заявление о том, что импульс Анкориджа исчезает или импульс исчерпан, — это высказывание совершенно неверное. Мы продолжаем работать с американцами на основе того, что было договорено между президентами в Анкоридже", — сказал он.

Ушаков отметил, что президенты во время встречи на Аляске согласовали существенные элементы, которые могли бы стать основой завершения конфликта на Украине.
Об исчерпании импульса, который придал украинскому урегулированию саммит в Анкоридже, накануне заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, это произошло из-за усилий европейцев, желающих продолжать боевые действия до последнего украинца.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа
Вчера, 11:24
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске. Они обсудили пути разрешения украинского кризиса и выразили готовность работать над его урегулированием, но выйти на какие-либо договоренности не удалось.
Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас переговоры между Москвой и Киевом поставлены на паузу. Причиной этого он назвал нежелание украинских властей продолжать диалог и о чем-либо договариваться.
Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, кому не нравятся договоренности, достигнутые на Аляске
Вчера, 15:32
 
