На ЗАЭС приступили к восстановлению энергоснабжения, заявил Гросси

ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. На ЗАЭС начали восстанавливать линии энергоснабжения, сообщил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.