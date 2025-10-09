Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС приступили к восстановлению энергоснабжения, заявил Гросси - РИА Новости, 09.10.2025
18:26 09.10.2025 (обновлено: 20:03 09.10.2025)
На ЗАЭС приступили к восстановлению энергоснабжения, заявил Гросси
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
ВЕНА, 9 окт — РИА Новости. На ЗАЭС начали восстанавливать линии энергоснабжения, сообщил директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
"Был запущен процесс, направленный на восстановление внешнего электроснабжения <...> Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Это произошло после многочисленных контактов с обеими сторонами (Россией и Украиной. — Прим. ред.) в последние недели, направленных на решение проблемы", — указано в сообщении на сайте МАГАТЭ со слов Гросси.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за атаки ВСУ, в результате которой перестала работать высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя.
Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Обстрелы ВСУ направлены на запугивание населения, заявили на ЗАЭС
7 октября, 09:38
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе — там насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022-го ЗАЭС перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022 года, а с апреля 2024-го все они находятся в режиме "холодного останова".
ВСУ постоянно обстреливают Энергодар и район Запорожской АЭС, объекты станции не раз получали повреждения из-за атак беспилотников. Президент Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", назвал эти действия очень опасной практикой, которую следует прекратить. Он также напомнил, что на Украине тоже есть работающие атомные станции, и допустил возможность зеркального ответа на удары по ЗАЭС.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Рябков оценил перспективы перезапуска ЗАЭС
Вчера, 14:52
 
