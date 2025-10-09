Рейтинг@Mail.ru
Григоренко прибыл в Таджикистан
01:02 09.10.2025
Григоренко прибыл в Таджикистан
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в среду поздно вечером прибыл с официальным визитом в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в среду поздно вечером прибыл с официальным визитом в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе двухдневного пребывания в Душанбе Григоренко встретится утром в четверг с первым заместителем премьер-министра республики Хокимом Холикзодой, на которой стороны обсудят цифровые приоритеты своих стран, цифровое партнерство России и Таджикистана, а также глобальное развитие ИИ.
Затем российский вице-премьер посетит IT-Парк в Душанбе. Во время встречи там с руководством Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана Григоренко расскажет о цифровизации госуправления в РФ и о борьбе с кибермошенничеством.
В пятницу в Русском доме запланирована встреча вице-премьера РФ с представителями российского бизнеса в Таджикистане.
