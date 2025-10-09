https://ria.ru/20251009/grigorenko-2047172357.html
Григоренко прибыл в Таджикистан
Григоренко прибыл в Таджикистан
Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в среду поздно вечером прибыл с официальным визитом в Таджикистан, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.10.2025
Вице-премьер России Дмитрий Григоренко прибыл с визитом в Таджикистан