Почти 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на портале госуслуг 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.