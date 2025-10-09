Рейтинг@Mail.ru
Почти 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
12:37 09.10.2025
Почти 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты
Почти 16 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты

Почти 16 млн россиян установили в "Госуслугах" самозапрет на выдачу кредитов

Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
СИРИУС, 9 окт - РИА Новости. Почти 16 миллиона россиян установили на "Госуслугах" самозапрет на оформление кредитов, сообщил заместитель главы Минцифры Олег Качанов, выступая на площадке форума Finopolis.
"Что уже заработало - это, как я сказал, самозапрет на выдачу кредитов. Почти 16 миллионов (россиян уже оформили - ред.)", - сказал Качанов.
Сервис по установлению добровольного самозапрета на кредиты и займы заработал на портале госуслуг 1 марта. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы, ограничения могут быть частными или полными. К примеру, пользователь может запретить оформлять займы дистанционно, но договор может быть возможен при личном присутствии в офисе банка или микрофинансовой организации.
Сим-карты для мобильного телефона - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Россияне смогут установить самозапрет на оформление сим-карт
1 сентября, 00:25
 
