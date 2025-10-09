Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об усилиях по прекращению конфликта в секторе Газа
16:55 09.10.2025 (обновлено: 17:00 09.10.2025)
Путин рассказал об усилиях по прекращению конфликта в секторе Газа
Путин рассказал об усилиях по прекращению конфликта в секторе Газа
Идет активный поиск вариантов прекращения конфликта в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 09.10.2025
Путин рассказал об усилиях по прекращению конфликта в секторе Газа

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Идет активный поиск вариантов прекращения конфликта в секторе Газа, заявил президент России Владимир Путин.
"На фоне гуманитарной трагедии в секторе Газа идет поиск вариантов прекращения палестино-израильского конфликта", - сказал Путин в ходе заседания второго саммита "Россия - Центральная Азия".
Путин находится в Таджикистане с государственным визитом. Он прибыл в Душанбе 8 октября.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
