Сборная Нидерландов разгромила Мальту в отборе на ЧМ-2026

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сборная Нидерландов на выезде разгромила команду Мальты в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча прошла в Мальте и завершилась победой нидерландцев со счетом 4:0. Дубль оформил Коди Гакпо (12-я и 49-я минуты), оба мяча забивший с пенальти, по разу отличились Тиджани Рейндерс (57) и Мемфис Депай (90+3).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа G
09 октября 2025 • начало в 21:45
12’ • Коди Гакпо (П)
49’ • Коди Гакпо (П)
57’ • Тиджани Рейндерс
90’ • Мемфис Депай
Сборная Нидерландов (13 очков) лидирует в турнирной таблице группы G. Далее располагаются команды Польши (10), Финляндии (10), Литвы (3) и Мальты (2). В следующем матче сборная Нидерландов примет команду Финляндии 12 октября, в тот же день в этой группе сборная Литвы сыграет с командой Польши.
Результаты матчей группы H:
- Австрия - Сан-Марино - 10:0;
- Кипр - Босния и Герцеговина - 2:2.
Лидируют в турнирной таблице австрийцы (15), далее следуют команды Боснии и Герцеговины (12), Румынии (7), Кипра (5) и Сан-Марино (0). 12 октября сборная Австрии в гостях сыграет с командой Румынии, а сборная Сан-Марино примет киприотов.
