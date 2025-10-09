Сборная Нидерландов разгромила Мальту в отборе на ЧМ-2026

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Сборная Нидерландов на выезде разгромила команду Мальты в матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча прошла в Мальте и завершилась победой нидерландцев со счетом 4:0. Дубль оформил Коди Гакпо (12-я и 49-я минуты), оба мяча забивший с пенальти, по разу отличились Тиджани Рейндерс (57) и Мемфис Депай (90+3).

Сборная Нидерландов (13 очков) лидирует в турнирной таблице группы G. Далее располагаются команды Польши (10), Финляндии (10), Литвы (3) и Мальты (2). В следующем матче сборная Нидерландов примет команду Финляндии 12 октября, в тот же день в этой группе сборная Литвы сыграет с командой Польши.

Результаты матчей группы H:

Австрия - Сан-Марино - 10:0;

Кипр - Босния и Герцеговина - 2:2.