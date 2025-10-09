Рейтинг@Mail.ru
Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту - РИА Новости, 09.10.2025
17:45 09.10.2025
Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту
Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту - РИА Новости, 09.10.2025
Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту
Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту в России, первое соглашение в рамках этой деятельности было подписано между Роскачеством и... РИА Новости, 09.10.2025
россия
липецкая область
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
россия, липецкая область, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Липецкая область, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Свежие фрукты начнут сертифицировать по новому "зеленому" стандарту в России, первое соглашение в рамках этой деятельности было подписано между Роскачеством и производителем из Липецкой области, рассказали РИА Новости в организации.
"В рамках выставки "Золотая осень-2025" было объявлено о практическом запуске нового направления в российском АПК - сертификации свежих фруктов по строгому "зеленому" стандарту", - говорится в сообщении.
"Первый договор на сертификацию между Роскачеством и брендом "Собрано в саду", который занимается выращиванием свежих яблок на площадке "Агроном-сад" в Лебедяни, был подписан в ходе панельной дискуссии "Инновации в практику: как развивается сегмент зеленой продукции на современном этапе", - добавляется там.
В пресс-службе Роскачества уточнили агентству, что сертификацию продукции планируется завершить через полгода.
Отмечается, что основой для этого стал новый национальный стандарт ГОСТ Р 72024-2025 "Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками. Фрукты свежие. Общие технические условия", который вступит в силу в середине 2026 года.
"Стандарт на "зеленые" фрукты устанавливает жесткие экологические нормы на всех этапах — от производства до транспортировки и хранения. Ключевые требования к такой продукции включают запрет на содержание ГМО и синтетических пестицидов, отсутствие вредных химических веществ, а также соблюдение строгих регламентов хранения и транспортировки для сохранения качества", - указали в организации.
Там пояснили, что продукция, соответствующая нормативам, сможет получить официальную маркировку "Зеленый эталон", которая будет подтверждена органом по сертификации Роскачества. "Все сведения о сертифицированных товарах вносятся в Единый реестр Минсельхоза России, что гарантирует прозрачность и контроль качества для потребителей", - заключили в Роскачестве.
РоссияЛипецкая областьРоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
 
