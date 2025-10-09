Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию

ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Растущая вовлеченность Евросоюза в дела стран Южного Кавказа и Центральной Азии актуальна, Ереван готов быть связующим звеном между ними, заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он считает, что отношения между Арменией и Европейским союзом никогда не были такими тесными как сейчас. "Это растущее партнерство создает уникальные возможности для более глубокого и стратегического вовлечения Армении в развивающуюся концепцию взаимосвязанности Европы, в частности, в рамках проектов Global Gateway, "Черноморская стратегия", "Средний коридор", "Трансъевропейская транспортная сеть", - отметил он.