Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию

ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Растущая вовлеченность Евросоюза в дела стран Южного Кавказа и Центральной Азии актуальна, Ереван готов быть связующим звеном между ними, заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Выступая в Брюсселе на втором форуме Global Gateway, Пашинян заявил, что впервые в современной истории закавказский регион как "политически, так и логистически готов раскрыть свой неиспользованный потенциал и интегрироваться в более широкую систему беспрепятственных связей между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией".
По его словам, "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", который должен связать Азербайджана с его нахичеванской автономией, - это многообещающий инвестиционный проект, открывающий множество возможностей для сотрудничества в сфере железных дорог и энергетики.
"Следовательно, растущая вовлеченность ЕС на Южном Кавказе и Центральной Азии крайне актуальна, и Армения готова стать связующим звеном между этими регионами, способствуя не только развитию инфраструктурных связей, но и цифровой, энергетической и нормативной совместимости, а также институциональному согласованию с Европейским союзом", - заявил Пашинян.
Он считает, что отношения между Арменией и Европейским союзом никогда не были такими тесными как сейчас. "Это растущее партнерство создает уникальные возможности для более глубокого и стратегического вовлечения Армении в развивающуюся концепцию взаимосвязанности Европы, в частности, в рамках проектов Global Gateway, "Черноморская стратегия", "Средний коридор", "Трансъевропейская транспортная сеть", - отметил он.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи армянского премьера с президентами Азербайджана и США армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.