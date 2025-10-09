Рейтинг@Mail.ru
Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/evrosoyuz-2047361279.html
Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию
Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию - РИА Новости, 09.10.2025
Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию
Растущая вовлеченность Евросоюза в дела стран Южного Кавказа и Центральной Азии актуальна, Ереван готов быть связующим звеном между ними, заявил в четверг... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T18:45:00+03:00
2025-10-09T18:45:00+03:00
в мире
армения
азербайджан
центральная азия
никол пашинян
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044461011_0:50:3091:1789_1920x0_80_0_0_86a9c5fa1d5145dd89722aff70cadad7.jpg
https://ria.ru/20251004/mid-2046412072.html
https://ria.ru/20251009/pashinjan-2047171731.html
армения
азербайджан
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044461011_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_9fe12c403bae7604953269c8452b7340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, азербайджан, центральная азия, никол пашинян, евросоюз
В мире, Армения, Азербайджан, Центральная Азия, Никол Пашинян, Евросоюз
Пашинян прокомментировал вовлеченность ЕС в Закавказье и Центральную Азию

Пашинян рассказал о вовлеченности ЕС в дела стран Закавказья и Центральной Азии

© POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 9 окт - РИА Новости. Растущая вовлеченность Евросоюза в дела стран Южного Кавказа и Центральной Азии актуальна, Ереван готов быть связующим звеном между ними, заявил в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Выступая в Брюсселе на втором форуме Global Gateway, Пашинян заявил, что впервые в современной истории закавказский регион как "политически, так и логистически готов раскрыть свой неиспользованный потенциал и интегрироваться в более широкую систему беспрепятственных связей между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией".
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В МИД Армении ответили на вопрос о присутствии российских пограничников
4 октября, 20:19
По его словам, "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания", который должен связать Азербайджана с его нахичеванской автономией, - это многообещающий инвестиционный проект, открывающий множество возможностей для сотрудничества в сфере железных дорог и энергетики.
"Следовательно, растущая вовлеченность ЕС на Южном Кавказе и Центральной Азии крайне актуальна, и Армения готова стать связующим звеном между этими регионами, способствуя не только развитию инфраструктурных связей, но и цифровой, энергетической и нормативной совместимости, а также институциональному согласованию с Европейским союзом", - заявил Пашинян.
Он считает, что отношения между Арменией и Европейским союзом никогда не были такими тесными как сейчас. "Это растущее партнерство создает уникальные возможности для более глубокого и стратегического вовлечения Армении в развивающуюся концепцию взаимосвязанности Европы, в частности, в рамках проектов Global Gateway, "Черноморская стратегия", "Средний коридор", "Трансъевропейская транспортная сеть", - отметил он.
Восьмого августа 2025 года по итогам встречи армянского премьера с президентами Азербайджана и США армянская сторона, в частности, согласилась сотрудничать с Вашингтоном и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Маршрут подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой. Как заявил Пашинян 9 августа, маршрут касается потенциальных нефте- и газопроводов, линий электропередачи, интернет-кабелей и железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
К процессу импичмента Пашиняна присоединились 34 депутата
Вчера, 00:40
 
В миреАрменияАзербайджанЦентральная АзияНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала