Французский политик призвал к выходу страны из Евросоюза

ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в четверг к выходу страны из Европейского союза после того, как депутаты Европарламента отклонили два вотума недоверия Еврокомиссии.

Ранее два вотума недоверия Европейской комиссии, внесенные группами "Патриоты за Европу" и "Левые", были отклонены большинством депутатов Европейского парламента.

"Ну что ж, как и ожидалось, два вотума недоверия (председателю Еврокомиссии - ред.) Урсуле фон дер Ляйен только что были отклонены подавляющим большинством голосов в Европейском парламенте... Единственный реальный вотум недоверия ЕС это - Фрексит! Мы уходим и тем самым избавляемся от Урсулы и убиваем ЕС!" - написал политик на своей странице в соцсети Х.

По мнению Филиппо , два вотума недоверия Европейской комиссии были "очередным шоу", и обе группы, которые их выдвинули, это понимали. Помимо этого, политик выразил уверенность, что даже отставка фон дер Ляйен и формирование новой комиссии ничего не изменили бы в политике Евросоюза.

В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против неё в Европарламенте якобы является "ловушкой" РФ . Хотя вотум недоверия теоретически направлен против всей Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен и СМИ представляют вотум недоверия как направленный против нее, поскольку она концентрирует критику.

Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.