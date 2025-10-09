Рейтинг@Mail.ru
Французский политик призвал к выходу страны из Евросоюза - РИА Новости, 09.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 09.10.2025
https://ria.ru/20251009/evrosoyuz-2047293805.html
Французский политик призвал к выходу страны из Евросоюза
Французский политик призвал к выходу страны из Евросоюза - РИА Новости, 09.10.2025
Французский политик призвал к выходу страны из Евросоюза
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в четверг к выходу страны из Европейского союза после того, как депутаты Европарламента... РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T15:10:00+03:00
2025-10-09T15:10:00+03:00
в мире
россия
урсула фон дер ляйен
флориан филиппо
еврокомиссия
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_0:147:2598:1608_1920x0_80_0_0_816906590cc7146dbf6b381a4569c811.jpg
https://ria.ru/20251006/evrokomissiya-2046714584.html
https://ria.ru/20251003/ukraina-2046128959.html
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045556503.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99171/91/991719174_131:0:2468:1753_1920x0_80_0_0_339a269876aa1ac3aff97c1ced95b137.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, урсула фон дер ляйен, флориан филиппо, еврокомиссия, евросоюз, европарламент
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Флориан Филиппо, Еврокомиссия, Евросоюз, Европарламент
Французский политик призвал к выходу страны из Евросоюза

Политик Филиппо призвал Францию выйти из ЕС после отклонения вотумов недоверия

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 9 окт - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в четверг к выходу страны из Европейского союза после того, как депутаты Европарламента отклонили два вотума недоверия Еврокомиссии.
Ранее два вотума недоверия Европейской комиссии, внесенные группами "Патриоты за Европу" и "Левые", были отклонены большинством депутатов Европейского парламента.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Глава ЕК назвала попытки инициировать вотум недоверия ловушкой России
6 октября, 19:56
"Ну что ж, как и ожидалось, два вотума недоверия (председателю Еврокомиссии - ред.) Урсуле фон дер Ляйен только что были отклонены подавляющим большинством голосов в Европейском парламенте... Единственный реальный вотум недоверия ЕС это - Фрексит! Мы уходим и тем самым избавляемся от Урсулы и убиваем ЕС!" - написал политик на своей странице в соцсети Х.
По мнению Филиппо, два вотума недоверия Европейской комиссии были "очередным шоу", и обе группы, которые их выдвинули, это понимали. Помимо этого, политик выразил уверенность, что даже отставка фон дер Ляйен и формирование новой комиссии ничего не изменили бы в политике Евросоюза.
В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против неё в Европарламенте якобы является "ловушкой" РФ. Хотя вотум недоверия теоретически направлен против всей Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен и СМИ представляют вотум недоверия как направленный против нее, поскольку она концентрирует критику.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Орбан объяснил, почему Украину не следует принимать в Евросоюз
3 октября, 11:21
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
1 октября, 08:39
 
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенФлориан ФилиппоЕврокомиссияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала