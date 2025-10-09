Уход фон дер Ляйен в отставку был бы в интересах всей Европы, заявил Гуйяш

БУДАПЕШТ, 9 окт - РИА Новости. Уход в отставку председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен был бы в интересах всей Европы, но с учетом баланса сил в Европарламенте, на это мало шансов, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
В четверг два вотума недоверия Европейской комиссии, внесенные группами "Патриоты за Европу" и "Левые", были отклонены большинством депутатов Европейского парламента.
"Если посмотреть на показатели европейской конкурентоспособности и роста за последние годы, то нет никаких сомнений в том, что в интересах Европы была бы новая Еврокомиссия с новым председателем. Учитывая баланс сил в Европарламенте, шансы на это невелики. Но, исходя из здравого смысла и реальности, это должно быть естественным, самим по себе очевидным решением", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в эфире программы "Борцовский час", что за последние десятилетия "мало кто причинил Европе и европейцам столько вреда, как фон дер Ляйен".
По его словам, она "играет невероятно большую роль в разрушении Евросоюза", поэтому "ей действительно пора уйти".
"За время председательства Урсулы фон дер Ляйен в Комиссии европейский континент утратил мир. Европейский континент утратил свой глобальный политический вес, Евросоюз утратил свою экономическую конкурентоспособность, и в Евросоюзе бушует крайнее либеральное безумие, наряду с гендерной пропагандой и всеми другими его хорошо известными чертами", - отметил министр.
Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
7 октября, 12:35
В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что попытки инициировать вотум недоверия против неё в Европарламенте якобы является "ловушкой" РФ. Хотя вотум недоверия теоретически направлен против всей Европейской комиссии, Урсула фон дер Ляйен и СМИ представляют вотум недоверия как направленный против неё, поскольку она концентрирует критику.
Депутаты Европейского парламента в июле отклонили первый инициированный рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу тогда поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
Эксперты ранее указывали, что вотум недоверия фон дер Ляйен пока всерьез все же не грозит, однако сам факт подобного голосования демонстрирует общую политическую разобщенность в ЕС и недовольство деятельностью главы Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.