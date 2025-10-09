Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты. По его словам, обвинения в нарушении воздушного пространства беспочвенные, доказательств этому представлено не было. Россия настаивает на том, что все полеты ее самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами.

Как заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Россия ответит на милитаризацию Европы очень убедительно. Он отметил, что западные элиты пытаются объединиться против страны, выставляя ее противником. Москва же не инициировала военное противостояние, но быстро реагирует на угрозы суверенитету, проявляя решительность и силу.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.