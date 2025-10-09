МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.
(Европейский парламент. — Прим. ред.) поощряет любую инициативу, которая позволяет ЕС и его государствам-членам предпринимать скоординированные, объединенные и соразмерные действия против всех нарушений их воздушного пространства, включая уничтожение воздушных угроз",— говорится в документе, опубликованном на сайте ЕП.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал безответственными заявления о готовности стран НАТО сбивать российские самолеты. По его словам, обвинения в нарушении воздушного пространства беспочвенные, доказательств этому представлено не было. Россия настаивает на том, что все полеты ее самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Европарламент предложил еще несколько агрессивных инициатив:
- разрешить ВСУ бить западным оружием по целям в России без ограничения;
- использовать замороженные российские активы как основу для кредита Украине;
- унифицировать санкции против Москвы, введя аналогичные меры против Белоруссии, Ирана и КНДР;
- причислить Россию к странам, "финансирующим терроризм", на основе бездоказательных обвинений в гибридных атаках;
- установить требования к распределению оборонных возможностей между государствами — членами ЕС по аналогии с НАТО.
Как заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", Россия ответит на милитаризацию Европы очень убедительно. Он отметил, что западные элиты пытаются объединиться против страны, выставляя ее противником. Москва же не инициировала военное противостояние, но быстро реагирует на угрозы суверенитету, проявляя решительность и силу.
Ситуация с замороженными активами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину российских валютных резервов — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Киев вернет кредит, только если Москва выплатит "репарации". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как сообщало агентство Reuters, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер потребовал от других лидеров ЕС разделить риски использования российских средств, подчеркнув, что "бесплатных денег не бывает".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что страны и лица, которые хотят незаконно присвоить активы, будут призваны к ответственности.
В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
