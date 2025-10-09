Путин оценил перспективы экономических отношений России и Центральной Азии

ДУШАНБЕ, 9 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, товарооборот превысил 45 миллиардов долларов по итогам 2024 года.