Путин оценил перспективы экономических отношений России и Центральной Азии
Путин оценил перспективы экономических отношений России и Центральной Азии - РИА Новости, 09.10.2025
Путин оценил перспективы экономических отношений России и Центральной Азии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что есть хорошие перспективы для развития отношений РФ с Центральной Азией в сфере экономики, товарооборот превысил 45
2025-10-09T16:36:00+03:00
2025-10-09T16:36:00+03:00
2025-10-09T16:36:00+03:00
Путин оценил перспективы экономических отношений России и Центральной Азии
