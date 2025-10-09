Участники саммита в Душанбе приняли план совместных действий

ДУШАНБЕ, 9 окт – РИА Новости. Участники саммита "Центральная Азия – Россия" в Душанбе приняли план совместных действий на 2025-2027 годы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

"В завершение саммита были приняты итоговое коммюнике саммита и план совместных действий на 2025-2027 годы", - говорится в сообщении.