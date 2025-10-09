Рейтинг@Mail.ru
В Душанбе появится представительство МВД России - РИА Новости, 09.10.2025
15:31 09.10.2025
В Душанбе появится представительство МВД России
душанбе, москва, таджикистан, владимир колокольцев, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире
Душанбе, Москва, Таджикистан, Владимир Колокольцев, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), В мире
В Душанбе появится представительство МВД России

Колокольцев: в Душанбе откроется представительство МВД России

© Sputnik / Амир ИсаевДушанбе, Таджикистан
Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
© Sputnik / Амир Исаев
Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Представительство МВД РФ появится в Душанбе, а в Москве - представительства МВД и министерства труда, миграции и занятости Таджикистана, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"С нашей стороны будет представительство министерства внутренних дел Российской Федерации здесь, в Таджикистане, в Душанбе, а с их стороны в Москве будет представительство их МВД, плюс министерства труда, миграции и занятости", - сказал он в эфире "Первого канала".
Флаги стран-участниц 94-го заседания экономического совета СНГ в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Ушаков рассказал, какое решение примут на саммите СНГ в Душанбе
7 октября, 17:16
 
