14:25 09.10.2025
GRASS высадила 300-тысячное дерево в рамках экопрограммы
волгоградская область, республика калмыкия, природа, общество, экология, деревья
Волгоградская область, Республика Калмыкия, природа, Общество, Экология, Деревья
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Компания GRASS закончила четырехлетнюю экопрограмму "#ГрассЛес", объявив о достижении цели – высадки 300 тысяч деревьев, сообщает пресс-служба.
Юбилейное дерево посадил основатель компании Михаил Грачев у головного офиса в Средней Ахтубе.
"Этот результат – не просто цифра в отчете. Это наглядное доказательство того, что бизнес несет ответственность перед планетой. Каждое дерево – это вклад в будущее, который стал возможен благодаря совместным усилиям нашей команды, партнеров и тысячам неравнодушных людей. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем продолжать делать мир чище и зеленее", – приводит пресс-служба слова Грачева.
Проект стартовал в 2021 году. За это время он охватил разные российские регионы – от Волгоградской области до Республики Калмыкия. Помимо высадки деревьев, компания производила агроуходы.
"Программа “#ГрассЛес” демонстрирует, как системный подход и объединение усилий бизнеса, экологических организаций и местных сообществ позволяют добиваться реальных изменений к лучшему", – отметили в сообщении компании.
Волгоградская областьРеспублика КалмыкияприродаОбществоЭкологияДеревья
 
 
