Алиев прибыл в Таджикистан для встречи с Путиным - РИА Новости, 09.10.2025
11:22 09.10.2025
Алиев прибыл в Таджикистан для встречи с Путиным
Алиев прибыл в Таджикистан для встречи с Путиным
азербайджан
душанбе
владимир путин
эмомали рахмон
ильхам алиев
таджикистан
в мире
снг
азербайджан, душанбе, владимир путин, эмомали рахмон, ильхам алиев, таджикистан, в мире, снг
Азербайджан, Душанбе, Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Ильхам Алиев, Таджикистан, В мире, СНГ
Алиев прибыл в Таджикистан для встречи с Путиным

Алиев прибыл в Таджикистан для участия в заседании СНГ и встречи с Путиным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в столицу Таджикистана для участия в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.
"Девятого октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана встречали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Эмомали и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
На полях саммита СНГ ожидается первая с октября 2024 года официальная встреча Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что договоренность о встрече была достигнута во время состоявшегося 7 октября телефонного разговора двух лидеров. Тогда Алиев позвонил Путину и поздравил его с днем рождения.
Владимир Путин и Алиев - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
В Кремле высказались о будущей встрече Путина и Алиева в Душанбе
