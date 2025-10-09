Алиев прибыл в Таджикистан для встречи с Путиным

БАКУ, 9 окт – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в столицу Таджикистана для участия в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.
"Девятого октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона прибыл в Душанбе для участия в заседании Совета глав государств СНГ. В международном аэропорту Душанбе в честь главы государства был выстроен почетный караул. Президента Азербайджана встречали председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан Рустам Эмомали и другие официальные лица", - говорится в сообщении.
На полях саммита СНГ ожидается первая с октября 2024 года официальная встреча Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что договоренность о встрече была достигнута во время состоявшегося 7 октября телефонного разговора двух лидеров. Тогда Алиев позвонил Путину и поздравил его с днем рождения.