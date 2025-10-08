Рейтинг@Mail.ru
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0
04:51 08.10.2025
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 08.10.2025
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду на востоке Тайваня, сообщает Центральное метеорологическое управление острова. РИА Новости, 08.10.2025
2025
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,0

На востоке Тайваня зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0

ПЕКИН, 8 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду на востоке Тайваня, сообщает Центральное метеорологическое управление острова.
По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 7.52 по местному времени (2.52 мск) в уезде Хуалянь. Очаг землетрясения залегал на глубине 6,1 километра.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Согласно статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. Третьего апреля этого года у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
