https://ria.ru/20251008/vzryvy-2046959079.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 08.10.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в Кривом Роге на Украине на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области, сообщил украинский "24-й канал". РИА Новости, 08.10.2025
2025-10-08T00:02:00+03:00
2025-10-08T00:02:00+03:00
2025-10-08T00:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_171:103:1249:709_1920x0_80_0_0_2154f0a2f15e3bd1f8931c5c63d6b5e8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979072687_322:0:1267:709_1920x0_80_0_0_9aaf1da4e72240b0deaf3cdc2e6694a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы