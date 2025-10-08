Рейтинг@Mail.ru
ВСУ используют сельскохозяйственные дроны в Купянске, заявил Марочко
06:04 08.10.2025
ВСУ используют сельскохозяйственные дроны в Купянске, заявил Марочко
безопасность, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Безопасность, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют сельскохозяйственные дроны в Купянске, заявил Марочко

ЛУГАНСК, 8 окт - РИА Новости. ВСУ из-за проблем с логистикой активно применяют роботизированные комплексы в Купянске, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
По словам Марочко, украинское командование столкнулось с серьезным осложнением оперативно-тактической обстановки в Купянске и нарушением логистических путей для снабжения войск. Регулярное применение российских ударных систем сделало практически невозможным применение украинскими войсками автотранспорта, что начало отражаться на боеспособности украинских войск в городе.
"С цель восстановления поставок нужных объемов материально-технических средств, продовольствия и боеприпасов ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) начали активно применять большие сельскохозяйственные дроны и наземные роботизированные комплексы. Это частично улучшило ситуацию, однако высокий процент потерь техники с грузом сохраняет дефицит в снабжении украинских боевиков", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
