Артиллерия "Востока" уничтожила замаскированные пункты управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 08.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 08.10.2025
Артиллерия "Востока" уничтожила замаскированные пункты управления БПЛА ВСУ
Артиллерия "Востока" уничтожила замаскированные пункты управления БПЛА ВСУ
Артиллерия "Востока" уничтожила замаскированные пункты управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Восток" уничтожила замаскированные пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.
"Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Восток" уничтожили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Удар Искандером по складам боеприпасов ВСУ в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Удар "Искандера-М" уничтожил склады боеприпасов ВСУ на заводе "Южмаш"
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
