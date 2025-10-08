Рейтинг@Mail.ru
13:39 08.10.2025 (обновлено: 13:48 08.10.2025)
Аннулирование
Аннулирование
Сообщение с пометкой "молния", вышедшее на ленты агентства в 13.37 мск с заголовком " Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в... РИА Новости, 08.10.2025
Аннулирование

В аэропорту Волгограда ввели ограничения на выпуск и прием самолетов

Сообщение с пометкой "молния", вышедшее на ленты агентства в 13.37 мск с заголовком " Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда - Росавиация", аннулируется по просьбе пресс-службы Росавиации.
 
ВолгоградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
