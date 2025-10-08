Аннулирование

Сообщение с пометкой "молния", вышедшее на ленты агентства в 13.37 мск с заголовком " Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда - Росавиация", аннулируется по просьбе пресс-службы Росавиации.
